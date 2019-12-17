Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Новости Беларуси. Легкая атлетика – Королева спорта. С этим трудно поспорить. Она многогранна. Здесь и беговые дисциплины, и метания, и прыжки. На Олимпийских играх будут разыграны сразу 48 комплектов наград, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Герои нашего сюжета об Олимпийских играх если и знают, то явно от них пока что и не мечтают. Для них легкая атлетика – пока что просто забава. Но кто знает, может совсем скоро их имена прозвучат на всю страну. Такой проект, как «300 талантов для Королевы», как раз и призван из лучших отобрать самых достойных. Корреспондент Ирина Петыш присмотрелась к детскому старту.

Тимофей Волков, участник соревнований:

Я приехал из города Новополоцка, мне 9 лет. Я приехал сражаться за медали.

Даниил Никитченко, участник соревнований:

Я из города Полоцка, мне 9 лет, и я тоже, как и он, приехал за медали сражаться. И таких детей еще 298. Они приехали из 109 городов Беларуси с одной целью – стать первыми. «300 талантов для Королевы» – большой легкоатлетический проект, который уже пятый год собирает тысячу маленьких спортсменов со всей страны. В 2019 за попадание в заветную «трехсотку» сражались более 200 тысяч ребят.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Не обижаю город Минск – сегодня области задают тон развитию легкой атлетики, и мы этому очень рады. Но в последние годы столица очень серьезно подтягивается. Столичные ребята тоже дадут бой. Победителей финала определяли в каждой отдельной дисциплине, а также по сумме многоборья и в командном зачете. В программе соревнований эстафетный бег 8 по 50 метров, метание мяча, прыжки на скакалке и барьерный бег на 30 метров. Юрий Моисевич о республиканском детском турнире по лёгкой атлетике: В таких стартах виден характер победителя Для большей мотивации поддержать ребят пришли уже настоящие чемпионы – прыгуны в высоту Максим Недосеков и Карина Демидик.

Карина Демидик, серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги:

Мне кажется, мы здесь с Максимом сегодня во всех качествах. в первую очередь, как болельщики, потому что переживать за детей тоже нужно уметь. Мы сами из областей: я из Брестской области, Максим из Витебской. Здесь наши области присутствуют, и мы за них в первую очередь болеем, потому что у нас внутренняя борьба тоже есть.

Максим Недосеков, серебряный призер чемпионата Европы, победитель II Европейских игр:

Вспоминаю себя во втором классе, потому что я уже тоже занимался легкой атлетикой, плаванием занимался, боксом – все вперемешку. Смотрю на детей, которые в шортах и майках, а я стою в легкой курточке и мне прохладно. А детям, я уверен, не холодно, потому что у них эмоции зашкаливают. Для них, мне кажется, это как для нас чемпионат Европы. Для них это очень важный старт. Это первое важное событие в жизни молодого, начинающего спортсмена.

Эмоции действительно зашкаливают, причем не только у детей, но и у взрослых. Поболеть за юных легкоатлетов пришли их родители, бабушки и дедушки. Есть среди них и особый зритель, почетный гость всех крупнейших легкоатлетических стартов в мире – Свен Арне Хансен, президент Европейской легкоатлетической ассоциации.

Свен Арне Хансен, президент Европейской легкоатлетической ассоциации:

Я не знаю чего-то похожего в других странах. То, что вы делаете, действительно здорово! Я был здесь и два, и четыре года назад, здесь много талантливых детей. С нетерпением ждал встречи с ними. Среди них есть новые Карины и Максимы. Конечно, все это еще впереди, главное, чтобы они любили легкую атлетику и остались в ней.

За пять лет существования проекта здесь уже сложились некоторые традиции и даже определились фавориты. Три предыдущих года командное первенство выигрывали ребята из Гродненской области. Одна из участниц команды, кажется, знает их секрет.

Мелания Тетерюкова, участница соревнований:

Потому что у нас сильные дети. Я думаю, что они волнуются, но не надо волноваться, если волнуешься, то все будет плохо. Прервать гродненскую гегемонию планировали ребята из Витебской области и для привлечения удачи даже придумали кричалку.