Хэмилтон покинул «Динамо» – 32-летний хоккеист перебрался в ЦСКА

Минское хоккейное «Динамо» продолжает нести в межсезонье потери. Команду покинул Роберт Хэмилтон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

32-летний защитник перебрался в ЦСКА. Контракт рассчитан на 2 сезона. Канадец играл за зубров на протяжении 3 лет. Он оказался в рядах белорусов в 2023 году. За это время исполнитель полюбился нашей публике. В завершившейся регулярке Хэмилтон набрал 25 очков в 63 матчах и стал самым полезным в клубе. Коэффициент +32. В среднем хоккеист проводил на льду почти 17 минут и был частью игры в меньшинстве.