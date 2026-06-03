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Хэмилтон покинул «Динамо» – 32-летний хоккеист перебрался в ЦСКА

03 июня 2026 20:10
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Минское хоккейное «Динамо» продолжает нести в межсезонье потери. Команду покинул Роберт Хэмилтон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

32-летний защитник перебрался в ЦСКА. Контракт рассчитан на 2 сезона. Канадец играл за зубров на протяжении 3 лет. Он оказался в рядах белорусов в 2023 году. За это время исполнитель полюбился нашей публике. В завершившейся регулярке Хэмилтон набрал 25 очков в 63 матчах и стал самым полезным в клубе. Коэффициент +32. В среднем хоккеист проводил на льду почти 17 минут и был частью игры в меньшинстве.

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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