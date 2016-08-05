Небо без барьеров: инвалиды-колясочники 5 августа в Боровой соревнуются в прыжках с парашютом

Новости Беларуси. Небо без барьеров. 5 августа на аэродроме Боровая прошли соревнования инвалидов-колясочников по прыжкам с парашютом в тандеме.

Шесть девушек из Беларуси, России и Азербайджана, некоторые из них мировые лидеры по танцам на колясках, вместе с опытными инструкторами отправились в свободное падение с высоты двух с половиной тысяч метров.

Состязания прошли в рамках международного фестиваля, который объединил два вида спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но главными для соперников сегодня стали не столько результаты, сколько преодоление себя – для многих прыжок с парашютом стал дебютным.

Татьяна Бобровская, участник соревнований (Россия):

Я помню, когда мне инструктор сказал: «Приготовься, сейчас будем работать». У меня чуть ли не истерика началась! Он так: «Успокаиваемся, успокаиваемся…»

Валерий Коломиец, председатель Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам, заслуженный тренер БССР:

Есть своя специфика при приземлении: в обязательном порядке опытный инструктор всегда делает так, чтобы человек в коляске, вот и наши девушки, приземлялись ему на бёдра. То есть, это очень мягкое приземление. Они дают силу такого убеждения, веры в будущее в людей, физически здоровых, но упавших духом