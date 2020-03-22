«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС

Новости Беларуси. Заслуженных мастеров спорта в Беларуси стало больше. Высшие спортивные звания были присуждены трем самбисткам и одной фристайлистке, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ЗМС вручается не просто за победы, нужно совершить поистине что-то грандиозное и неординарное.

Виталий Гурков, СТВ:

Самбо, как и мой вид спорта, неолимпийские. Тем не менее, конкуренция у нас будь здоров! Просто вдумайтесь: для заслуженного мастера спорта быть лучшим в мире недостаточно. Нужно прыгнуть выше головы.

Кристина Момот, СТВ:

Они побеждали всех и вся. Они из года в год были лучшими. Их боялись и их уважали. Нехрупкие женские плечи в белорусском самбо – прямо сейчас.

Утренняя тренировка подходит к концу, уже можно немного расслабиться, но это не про трехкратную чемпионку мира Светлану Тимошенко. Ей всегда мало, она на ковре уже почти 25 лет. Задаемся вопросом: может Тимошенко, кроме как бороться, ничего другого не умеет?

Светлана Тимошенко, заслуженный мастер спорта Беларуси (самбо):

Нет, я умею еще готовить, танцевать. Я вообще разносторонняя личность. Люди, общаясь со мной каждый день, всегда удивляются, как я такая могла получиться.

Совсем недавно Светлане присвоили звание заслуженного мастера спорта. Это стало новой мотивацией для нее. Светлана Тимошенко:

Чем удивлю? Да не знаю, чем. Большими спортивными достижениями. Ведь получение звания заслуженного мастера спорта еще большим стимулом стало для нас не завязать карьеру, а ее продолжить, ведь дальше – больше.

После тренировки всегда заминка, растяжка и всякие позитивные шуточки по поводу внешности. Девчата-самбистки даже в зал ходят с припудренным носиком и подведенными бровками. Некоторые успевают на маникюр, правда, длинных ногтей тут не отрастишь – пообламывают. А еще у спортсменок всегда хорошее настроение. А то, если хмуриться, морщины будут.

Татьяне Мацко на вид 16, а она уже три раза взяла мир, а еще больше покорила Европу. Она еще и милиционер, на ее амуниции написано ОМОН. Правда, пока девушка видит себя исключительно в спорте.

Татьяна Мацко, заслуженный мастер спорта Беларуси (самбо):

Вся семья – спортсмены, поэтому спортсменка. И я уже достигла пика в этом спорте пока что. Ну, надеюсь, включат в олимпийскую программу, и будет новая мотивация продолжать тренироваться.

Вообще в национальной команде что ни девушка, то история и гордость. За резкими подсечками, подножками, удушающими иногда скрываются добрые и ласковые мамочки. Марина Жарская выступает в весе до 52 килограммов. Она фарфоровая куколка с железной хваткой. За 22-летнюю спортивную карьеру минчанка смогла четырежды покорить Европу и стать чемпионкой мира. А в промежутках Марина дважды успела сходить в декретный отпуск. В свои бальзаковские годы Жарская с легкостью садится на шпагат и мечтает о новых свершениях.

Марина Жарская, заслуженный мастер спорта Беларуси (самбо):

Ну, готовиться всегда есть куда. Как говорится, совершенствованию нет предела. Какие бы титулы мы не завоевали, всегда хочется большего. Хочется выиграть очередную Европу, хочется выиграть очередной мир. Мир – это предел наших высот, так как мы неолимпийский вид спорта. Поэтому дальше – больше. Графику Марины может позавидовать любая голливудская звезда. За один день спортсменка как минимум примеряет на себя четыре образа. Шеф-повар – один из них.

Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию. Его никто не отменял. У нас суп. Немножко мы зелень добавляем. Зелень, конечно, шикарная, когда лето у нас, тогда у нас совсем запах. Ну и сейчас, тем не менее, мы не исключаем.

Все только свежее и питательное должны получать дети. Между супом и блинчиками проверка домашнего задания, пару наставлений и, конечно же, обнимашки.

– Ты покушал?

– Да.

– Наелся?

– Да.

Обед съеден, и сейчас со скоростью пули вся чета мчится на тренировку, где уже шпагат будут пытаться сделать дети, а мама Марина станет тренером – очередной образ.