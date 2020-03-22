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«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС

22 марта 2020 20:57
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Новости Беларуси. Заслуженных мастеров спорта в Беларуси стало больше. Высшие спортивные звания были присуждены трем самбисткам и одной фристайлистке, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ЗМС вручается не просто за победы, нужно совершить поистине что-то грандиозное и неординарное.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-1

Виталий Гурков, СТВ:
Самбо, как и мой вид спорта, неолимпийские. Тем не менее, конкуренция у нас будь здоров! Просто вдумайтесь: для заслуженного мастера спорта быть лучшим в мире недостаточно. Нужно прыгнуть выше головы.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-4

Кристина Момот, СТВ:
Они побеждали всех и вся. Они из года в год были лучшими. Их боялись и их уважали. Нехрупкие женские плечи в белорусском самбо – прямо сейчас.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-7

Утренняя тренировка подходит к концу, уже можно немного расслабиться, но это не про трехкратную чемпионку мира Светлану Тимошенко. Ей всегда мало, она на ковре уже почти 25 лет. Задаемся вопросом: может Тимошенко, кроме как бороться, ничего другого не умеет?

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-10

Светлана Тимошенко, заслуженный мастер спорта Беларуси (самбо):
Нет, я умею еще готовить, танцевать. Я вообще разносторонняя личность. Люди, общаясь со мной каждый день, всегда удивляются, как я такая могла получиться.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-13

Совсем недавно Светлане присвоили звание заслуженного мастера спорта. Это стало новой мотивацией для нее.

Светлана Тимошенко:
Чем удивлю? Да не знаю, чем. Большими спортивными достижениями. Ведь получение звания заслуженного мастера спорта еще большим стимулом стало для нас не завязать карьеру, а ее продолжить, ведь дальше больше.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-16

После тренировки всегда заминка, растяжка и всякие позитивные шуточки по поводу внешности. Девчата-самбистки даже в зал ходят с припудренным носиком и подведенными бровками. Некоторые успевают на маникюр, правда, длинных ногтей тут не отрастишь пообламывают. А еще у спортсменок всегда хорошее настроение. А то, если хмуриться, морщины будут.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-19

Татьяне Мацко на вид 16, а она уже три раза взяла мир, а еще больше покорила Европу. Она еще и милиционер, на ее амуниции написано ОМОН. Правда, пока девушка видит себя исключительно в спорте.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-22

Татьяна Мацко, заслуженный мастер спорта Беларуси (самбо):
Вся семья спортсмены, поэтому спортсменка. И я уже достигла пика в этом спорте пока что. Ну, надеюсь, включат в олимпийскую программу, и будет новая мотивация продолжать тренироваться.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-25

Вообще в национальной команде что ни девушка, то история и гордость. За резкими подсечками, подножками, удушающими иногда скрываются добрые и ласковые мамочки. Марина Жарская выступает в весе до 52 килограммов. Она фарфоровая куколка с железной хваткой. За 22-летнюю спортивную карьеру минчанка смогла четырежды покорить Европу и стать чемпионкой мира. А в промежутках Марина дважды успела сходить в декретный отпуск. В свои бальзаковские годы Жарская с легкостью садится на шпагат и мечтает о новых свершениях.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-28

Марина Жарская, заслуженный мастер спорта Беларуси (самбо):
Ну, готовиться всегда есть куда. Как говорится, совершенствованию нет предела. Какие бы титулы мы не завоевали, всегда хочется большего. Хочется выиграть очередную Европу, хочется выиграть очередной мир. Мир это предел наших высот, так как мы неолимпийский вид спорта. Поэтому дальше больше.

Графику Марины может позавидовать любая голливудская звезда. За один день спортсменка как минимум примеряет на себя четыре образа. Шеф-повар – один из них.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-31

Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию. Его никто не отменял. У нас суп. Немножко мы зелень добавляем. Зелень, конечно, шикарная, когда лето у нас, тогда у нас совсем запах. Ну и сейчас, тем не менее, мы не исключаем.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-34

Все только свежее и питательное должны получать дети. Между супом и блинчиками проверка домашнего задания, пару наставлений и, конечно же, обнимашки.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-37

Ты покушал?
Да.
Наелся?
Да.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-40

Обед съеден, и сейчас со скоростью пули вся чета мчится на тренировку, где уже шпагат будут пытаться сделать дети, а мама Марина станет тренером – очередной образ.

«Какая бы ни была уставшая, косая, хромая, обед по расписанию». Узнали больше о белорусских самбистках, которые получили звание ЗМС-43

Так в чем же секрет белорусского самбо, в частности, девушек, которые занялись этим непонятным для обывателя видом спорта? Ответ на поверхности: они просто влюбились на всю жизнь – не в мужчину, а в самбо.

# Единоборства # Виталий Гурков # Кристина Момот # Светлана Тимошенко # Татьяна Мацко # Марина Жарская # Фотофакт

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