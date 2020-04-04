«Не мог представить себе, что такое горные лыжи – я никогда их не видел». Как Николай Козеко пришёл во фристайл

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы пробовали себя в тренерской работе, но в одном из интервью признались, что даже не знали, что такое лыжи.

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:

К лыжам-то я пришёл, когда мне уже было 35 лет, когда я понял, что такое фристайл, я уже имел воспитанников, которые занимали призовые места в Кубках Европы по прыжкам в воду. Сергей Ломановский выиграл Игры доброй воли в прыжках в воду. То есть я уже становился таким достаточно маститым тренером в прыжках в воду и потом на 180 градусов я завернулся в этот фристайл. Я никогда не мог представить себе, что такое лыжи, что такое горные лыжи – я никогда их не видел.