«Не мог представить себе, что такое горные лыжи – я никогда их не видел». Как Николай Козеко пришёл во фристайл

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы пробовали себя в тренерской работе, но в одном из интервью признались, что даже не знали, что такое лыжи.
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
К лыжам-то я пришёл, когда мне уже было 35 лет, когда я понял, что такое фристайл, я уже имел воспитанников, которые занимали призовые места в Кубках Европы по прыжкам в воду. Сергей Ломановский выиграл Игры доброй воли в прыжках в воду. То есть я уже становился таким достаточно маститым тренером в прыжках в воду и потом на 180 градусов я завернулся в этот фристайл. Я никогда не мог представить себе, что такое лыжи, что такое горные лыжи – я никогда их не видел.
Вадим Щеглов:
Как так получилось, что из прыжков на батуте – в прыжки в воду, а потом прыгнули, вообще, во фристайл?
Николай Козеко: «Только самые способные, самые дерзкие, самые любители адреналина идут во фристайл»
Николай Козеко:
Как бы Вам сказать, это со стороны кажется так, а ведь эти виды спорта взаимосвязаны. Я вот не в чисто горные лыжи ушёл, которые спусковые или слалом-гигант, я ушёл в сложный координационный вид, который на лыжах. Прыжки в воду – это тот же батут, только в безопорном пространстве. Одни и те же движения только в разных эпостасях.
Вадим Щеглов:
Где Вы увидели фристайл впервые?
Николай Козеко:
В 1985 году прошла такая информация, что собираются в Олимпиаду в Калгари… Калгари – это 1988.
Вадим Щеглов:
По телевидению?
Николай Козеко:
Нет, это в Олимпийском комитете СССР была получена такая информация, что собираются включить в Олимпиаду 1988 года вид спорта – фристайл.
А в Советском Союзе не было этого вида, вообще. Быстренько сверху, с Москвы со Спорткомитета СССР пошла разнарядка: быстренько создаём этот вид спорта и назначен был главным тренером сборной команды СССР мой бывший главный тренер по прыжкам на батуте, у которого я был в сборной Советского Союза, и поэтому он меня тоже пригласил в эту команду.