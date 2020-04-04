Хоккейная команда Президента победила команду Минской области: прекрасно, что есть возможность показать искромётный хоккей

Новости Беларуси. Хоккейная команда главы государства победила в первом матче финальной серии любительского турнира на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Олимпик Арены» прошел первый поединок финальной серии.

Сборная Президента играла с командой Минской области. Несмотря на то, что хоккеисты центрального региона открыли счет в поединке, отличился Алексей Кувеко, в дальнейшем команда Президента перехватила инициативу и завершила матч уверенной победой. Итоговые цифры – 7:3. Участники встречи отметили не только высокий уровень финалистов, но и всего турнира.

Александр Макрицкий, защитник команды Президента Беларуси:

Скорость и техническое оснащение игроков. Конечно, было очень приятно. Это прекрасно, что есть такая возможность окунуться в хоккей именно изнутри, именно как игрок собраться и показать хороший такой, искрометный хоккей.

Алексей Кувеко, нападающий команды Минской области:

У любого спортсмена, я думаю, есть желание. Играем на победу, поэтому настраивались играть свою игру. На этом жизнь не заканчивается. То дело, которым ты занимался всю свою жизнь и можешь дальше продолжать, поэтому это здорово.