КХЛ. Команда «Динамо-Минск» дома обыграла хабаровский «Амур»

Дальневосточный клуб является крайне неудобным для нас оппонентом. Наша дружина только пытается нащупать победную нить. И рубка с питерским СКА лишнее тому подтверждение. Что до нынешней дуэли, то первыми отличились «зубры». Еще в первом периоде забросил Теденбю. А вот во втором отрезке «Амур» сумел сравнять цифры на табло. Причем сделал это в меньшинстве.