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КХЛ. Команда «Динамо-Минск» дома обыграла хабаровский «Амур»

27 сентября 2021 23:16
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» сыграло второй из трех домашних матчей в чемпионате КХЛ. «Зубры» принимали хабаровский «Амур», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Команда «Динамо-Минск» дома обыграла хабаровский «Амур»-1

Дальневосточный клуб является крайне неудобным для нас оппонентом. Наша дружина только пытается нащупать победную нить. И рубка с питерским СКА лишнее тому подтверждение. Что до нынешней дуэли, то первыми отличились «зубры». Еще в первом периоде забросил Теденбю. А вот во втором отрезке «Амур» сумел сравнять цифры на табло. Причем сделал это в меньшинстве.

КХЛ. Команда «Динамо-Минск» дома обыграла хабаровский «Амур»-4

Финальный результат – на экране. Следующий раз на льду «Минск-Арены» «зубры» появятся 29 сентября. Мы принимаем «Нефтехимик».

# Хоккей Беларуси # Маттиас Теденбю # Фотофакт

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