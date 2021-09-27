КХЛ. Команда «Динамо-Минск» дома обыграла хабаровский «Амур»

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» сыграло второй из трех домашних матчей в чемпионате КХЛ. «Зубры» принимали хабаровский «Амур», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» сыграло второй из трех домашних матчей в чемпионате КХЛ. «Зубры» принимали хабаровский «Амур», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дальневосточный клуб является крайне неудобным для нас оппонентом. Наша дружина только пытается нащупать победную нить. И рубка с питерским СКА лишнее тому подтверждение. Что до нынешней дуэли, то первыми отличились «зубры». Еще в первом периоде забросил Теденбю. А вот во втором отрезке «Амур» сумел сравнять цифры на табло. Причем сделал это в меньшинстве.
Финальный результат – на экране. Следующий раз на льду «Минск-Арены» «зубры» появятся 29 сентября. Мы принимаем «Нефтехимик».