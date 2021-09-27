Ещё две награды. Белорусы пополнили медальную копилку международного турнира по велоспорту в Чехии

Новости Беларуси. В Чехии завершился международный турнир по велоспорту на треке. В активе наших представителей появились еще две награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе они были завоеваны в самом сложном виде программы – омниуме, то есть многоборье. Не знали равных Денис Мазур и Анна Терех.

В стартовый день турнира чемпионами трека стали Роман Тишков и Роман Романов. Они были лучшими в скрэтче.