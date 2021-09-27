Белорусские воднолыжники покорили Европу. Спортсмены завоевали 27 медалей на чемпионате в Германии

Новости Беларуси. Белорусские воднолыжники в очередной раз доказали, что являются фаворитами любого без исключения старта. На европейском первенстве среди спортсменов до 15 и до 19 лет за электротягой наши спортсмены взяли 27 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».