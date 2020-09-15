«Нашли в себе резерв, добавили, сыграли». В волейболе определились финалисты сезона 2020/2021

Новости Беларуси. 15 сентября состоялись матчи 1/2 возобновленного чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских и женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На календаре 9 сентября, а из волейбольной федерации Беларуси громкая и неожиданная новость – приостановленный из-за коронавируса чемпионат сезона 19/20 все-таки будет доигран. Такое решение было принято Министерством спорта и туризма и согласовано с федерацией.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Рекомендации Европейской конфедерации волейбола приостановить чемпионаты. Хотя наш наблюдательный совет и Министерство спорта настаивали закончить чемпионат, у нас не получилось на тот момент. Клубы пошли навстречу. Очень хорошо скооперировались и организовались.

Первыми на площадку «Чижовка-Арены» сегодня выходили девушки. «Жемчужина Полесья» из Мозыря обыграла могилевский «Коммунальник-МГУ» 3:0 по партиям. В следующей встрече за путевку в финал боролись уже трижды кряду чемпион страны «Шахтер» и бронзовый медалист 2019 года гомельская «Энергия». У солигорчан сейчас насыщенный график: они только вернулись из Сербии, где проводили сбор, поэтому времени на раскачку особо не было.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Конечно, тяжело. Просто в последний момент, потому что подготовка была немножко по-другому. Но что делать? Мы для этого и тренируемся, чтобы играть. Сложилось так, все в таких же равных условиях. Непростая ситуация была и у гомельчан. Там костяк команды был задействован в молодежной и юношеской сборных, поэтому наигрываться пришлось впопыхах.

Роман Аплевич, главный тренер ВК «Энергия»:

Мы смирились с этим решением. Я считаю, для нас и лично для нашей команды это большой опыт игр плей-офф. Тем более лишний раз сыграть с топовыми командами нашей страны – с «Шахтером», «Строителем», «Легионом» – это дорогого стоит и за счастье нашей молодой команде.

«Шахтер» и «Энергия» провели достойный матч. Гомельчане хорошо смотрелись в начале встречи, однако опыт взял свое. 3:0 и «Шахтер» вышел в финал.

Виктор Бекша:

Команда не тренировалась в последнее время вместе, молодежная сборная, отсутствовали трое игроков. Но хорошо, что справились. Начало первой партии и средина второй – плохо, а потом нашли в себе резерв, добавили, сыграли хорошо в защите. Хорошо, что победа за нами.

Роман Аплевич:

Наверное, в силу такой неполной готовности, где-то в силу своей молодости провалились в третьем сете. В целом неплохо играли. Наверное, неплохо играли отрезками. Могли сыграть лучше. Я считаю, что абсолютно по силам нам команда, сыгранности небольшой не хватило, ну и в силу молодости провалились.

В третьей встрече определять еще одного финалиста у женщин на площадку вышли «Минчанка» и «Прибужье». Подопечным Станислава Саликова хватило трех партий, чтобы оказаться в борьбе за золото.