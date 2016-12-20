Наш сын родился здоровым и счастливым: Виктория Азаренко о рождении первенца

Новости Беларуси. Суперзвёзды белорусского спорта продолжают познавать радость материнства.

Следом за Дарьей Домрачевой аист прилетел и к Виктории Азаренко,

которая сегодня утром родила сына. «Моя самая тяжёлая схватка и моя самая ценная победа. Наш сын родился здоровым и счастливым!».

Такой записью Вика сопроводила первую фотографию с новорождённым в социальных сетях. Отцом ребёнка стал мужчина по имени Билли Маккинг, о котором неизвестно практически ничего, кроме того что он американец, сообщили в программе «СТВ-Спорт».