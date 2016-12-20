Юрий Файков: наша команда была однозначно лучшей и в плане индивидуально игроков, и в плане физическом

Новости Беларуси. «Выиграть путевку в элиту мирового хоккея помогло выступление в Экстралиге чемпионата Беларуси». Так прокомментировал победу в первом дивизионе планетарного форума главный тренер нашей «молодежки Юрий Файков на итоговой пресс-конференции.

Парни под его руководством, напомню, добились викторий в 4 матчах из 5 и завоевали право сыграть в компании сильнейших дружин планеты.

Поединки же на внутренней арене позволили команде отлично подготовиться к выступлению на международном уровне, наладить взаимодействия и почувствовать партнеров.

Поэтому неудивительно, что по мнению директората Чемпионата мира, лучшими в своих амплуа стали сразу два белоруса – Павел Воробей и Андрей Белквич.

Играя в Экстралиге, сборная У-20 была лишена длительных переездов,

поэтому смогла полностью сосредоточиться на тренировочном процессе,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Файков, главный тренер молодёжной сборной Беларуси по хоккею:

Все наши нюансы, все моменты. Команда была подготовлена и физически, и морально. Мы просто поехали, всех смяли там и приехали. Наша команда была однозначно лучшей и в плане индивидуально игроков, и в плане физическом

Павел Воробей, защитник молодёжной сборной Беларуси по хоккею:

Чемпионат Экстралиги. Первая шестёрка –это очень сильные соперники, не прощают ошибок. То есть нужно как можно меньше допускать ошибок и нам это помогло, потому что мы сыграли на Чемпионате мира, допустили меньше ошибок, чем соперники и победили.