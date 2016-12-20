Семён Шапиро вручил почётные грамоты участникам XV Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Новости Беларуси. Особенности финансирования паралимпийских видов спорта и условия подготовки будущих чемпионов. Семен Шапиро встретился с участниками XV Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 1

0 наград, 8 из которых высшей пробы – достойные итоги выступления наших атлетов.

Глава столичного региона поздравил участников паралимпиады и вручил спортсменам и тренерам почетные грамоты Миноблисполкома.

Атлеты в свою очередь поблагодарили за поддержку и рассказали об особенностях подготовки,

совершенствование экипировки и оборудования для тренировок людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Костючкова, участница XV Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Федеративная Республика Бразилия):

Есть куда стремится, хочется дальше бороться не останавливаться хочется наград, золотых медалей.

Олег Шепель, председатель общественного объединения «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»:

Никаких проблем по подготовке, финансированию по экипировке, по выступлениям на каких-то турнирах у нас в 2016 году не было, и это дало результат.

Игорь Бокий, победитель, неоднократный призёр Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Когда ты видишь, что твою работу ценят и все видят – это даёт огромный стимул заниматься этим дальше и стараться ещё больше. Планы на будущее – будем стараться улучшать наш результат и дальше достигать вершин на международой арене.