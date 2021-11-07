«Нас сплотила общая цель». Конькобежец Игнат Головатюк о сборной и подготовке к Олимпиаде

Новости Беларуси. Париж близится, а Пекин совсем близко. Уже и не три месяца, а 80 дней с маленьким хвостиком остается до зимней Олимпиады. Белорусы почти на низком старте. В конькобежном спорте у нас выполнили олимпийский квалификационный норматив шесть человек, однако на предстоящих четырех этапах Кубка мира необходимо еще и застолбить место в олимпийском рейтинге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главный тренер Сергей Минин считает, что сегодня у команды большой потенциал, и везет в мировое турне 11 конькобежцев. Каждый из них может попытать счастье и завоевать заветный квиток. Лидер команды Игнат Головатюк подходит к делу с холодной головой и горячим сердцем. Кстати, именно он у нас в гостях. А чтобы ему было не так много внимания, Екатерина Слоева также посетила нашу студию, у нее тоже есть чем похвастаться. Раньше были разлады между тренерами, сейчас все сплотились Юлия Силипицкая, СТВ:

У тебя уже есть олимпийский норматив, но ты все равно едешь на этапы Кубка мира. Ты хочешь медаль?

Игнат Головатюк, спортсмен сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Да, конечно, хочу, все хотят золото. Юлия Силипицкая:

То есть ты реально можешь взять на этапах Кубка мира золото? Игнат Головатюк:

Да, чтобы самоутвердиться перед самой Олимпиадой и быть уверенным в себе. По результатам, которые я показал в начале сезона, в принципе, я могу добиваться высоких и еще выше результатов. Тренировки, можно сказать, командные, потому что всю работу, всю нагрузку делаем вместе. То есть очень редко, когда мы делаем по одному. Это называется моделирование дистанции, темпа, мы проходим дистанцию по одному. А так 95 % все вместе делаем. У нас есть главный тренер и старшие тренеры. Юлия Силипицкая:

То есть вы все вместе?

Игнат Головатюк:

С этого года тренируемся все вместе, наконец-то. Юлия Силипицкая:

Почему наконец-то? Вам их не хватало? Игнат Головатюк:

Раньше были какие-то разлады именно между тренерами, но сейчас все сплотились. Юлия Силипицкая:

А что сплотило вас? Или кто? Игнат Головатюк:

Думаю, нас сплотила общая цель.

Юлия Силипицкая:

Какая? Игнат Головатюк:

Олимпийское золото. Юлия Силипицкая:

Только не говорите, что вы поедите на Олимпиаду за золотом. Игнат Головатюк:

Не знаю, еще не знаю. Юлия Силипицкая:

Может, это будут девочки. Сейчас абсолютно весь мир сильно заряжен, результаты сумасшедшие

Игнат Головатюк:

Олимпиада – это такое соревнование, что возможно все. Сейчас абсолютно весь мир сильно заряжен, результаты сумасшедшие. Юлия Силипицкая:

Ты пробовал высчитать, какой результат тебе надо показать, чтобы ввязаться в олимпийскую гонку с 1 по 3 место? Игнат Головатюк:

Я думаю, у ребят будут призовые места – 34,5 секунды на 500 метров. На 1 000 метров, мне кажется, около 1.07,5. Юлия Силипицкая:

Ты это время показывал хотя бы на тренировке, на прикидке? Игнат Головатюк:

У меня личные результаты – 1 000 метров лучше (1.07,2). А 500 метров я показал в позапрошлом году на высокогорье, но в прошлом году я показал это на равнинном катке – у меня пока 34,6. Юлия Силипицкая:

Кстати, а любовь у вас заводится в команде. Дружба и любовь?

Игнат Головатюк:

Это к Кате.

Екатерина Слоева, спортсменка сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Да, у нас в команде есть пары. И не одна. Юлия Силипицкая:

Это помогает каким-то образом выйти на оптимальный результат? Игнат Головатюк:

Эмоционально, да. То есть большая часть команды очень хорошо общается, и тем самым мы расслабляемся после тренировок. Можем сбросить эмоции, эмоционально разгрузиться. Это помогает перед дистанцией. Можно ли тренироваться 4 года в Беларуси и потом выстрелить? Юлия Силипицкая:

Не молода ли команда для медалей олимпийских?

Игнат Головатюк:

Вообще, конькобежный спорт, я считаю, только начинается с 25 лет, потому что все топовые спортсмены показывают результат от 28 до 32 лет. Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, 30-32 – это не предел? Игнат Головатюк:

Не предел, конечно. Юлия Силипицкая:

Гипотетически можно ли тренироваться 4 года в Беларуси и потом выстрелить? Игнат Головатюк:

Я думаю, что основная причина в том, что ты варишься в этой каше и смотришь только на своих ребят. Если приезжали бы все и была «Минск-Арена» задействована на 100 %, чтобы постоянно были зарубежные команды, то можно. Можно не выезжать

Юлия Силипицкая:

Сколько у нас реально ребят могут завоевать лицензии на Пекин? Екатерина Слоева:

Я думаю, что человек 5-6 реально точно могут. Юлия Силипицкая:

Ты согласен? Игнат Головатюк:

5-6, да. Думаю, это вполне реально. Олимпиада – это лотерея, но есть ребята, которые будут бороться за медали. А там уже как карта ляжет. Юлия Силипицкая:

У тебя есть какой-нибудь генетический бонус?