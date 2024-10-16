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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв – лучший игрок дня в КХЛ

16 октября 2024 20:03
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев назван лучшим игроком дня в Континентальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв – лучший игрок дня в КХЛ-2

Накануне, «Зубры» на своем льду переиграли московский ЦСКА в овертайме – 5:4. В том матче форвард минчан, который к тому же провел свой 1 000 поединок в лиге, записал в свой актив три очка. Шипачев – первый хоккеист, набравший 800 баллов в регулярных чемпионатах КХЛ. На его счету 251 гол и 549 передач. Вадиму осталось совсем немного, чтобы побить рекорд Сергея Мозякина. Следующий поединок «Динамо» проведет 17-го октября на домашнем льду против магнитогорского «Металлурга».

# ХК Динамо-Минск

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