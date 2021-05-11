Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер переходит в «Автомобилист»

Очередная потеря в составе хоккейного минского «Динамо». Стан «зубров» покидает один из лидеров команды в минувшем сезоне – Райан Спунер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Канадский нападающий перешел в «Автомобилист» из Екатеринбурга. Соглашение с форвардом рассчитано на год.

Спунер провел в минском «Динамо» два сезона и в 79 матчах набрал 76 очков. В составе «Автомобилиста» канадец станет одноклубником еще одного экс-игрока «зубров» – Шейна Принса. На днях минскую команду покинул еще и Франсис Паре, пополнивший ростер чемпиона КХЛ – омского «Авангарда».