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Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер переходит в «Автомобилист»

11 мая 2021 18:07
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Очередная потеря в составе хоккейного минского «Динамо». Стан «зубров» покидает один из лидеров команды в минувшем сезоне – Райан Спунер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер переходит в «Автомобилист»-1

Канадский нападающий перешел в «Автомобилист» из Екатеринбурга. Соглашение с форвардом рассчитано на год.

Спунер провел в минском «Динамо» два сезона и в 79 матчах набрал 76 очков. В составе «Автомобилиста» канадец станет одноклубником еще одного экс-игрока «зубров» – Шейна Принса. На днях минскую команду покинул еще и Франсис Паре, пополнивший ростер чемпиона КХЛ – омского «Авангарда».

# Хоккей Беларуси # Райан Спунер # Франсис Паре # Шейн Принс # Фотофакт

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