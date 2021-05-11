Хоккей. Александр Матерухин стал новым главным тренером «Могилёва»

Новости Беларуси. В белорусском хоккее уже давно наступило межсезонье – самое время для новых назначений и продления ценных игроков перед будущим чемпионатом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, нападающий Евгений Оксентюк продолжит карьеру в минской «Юности». Стороны договорились о продлении контракта на один год. В минувшем сезоне проспект «Далласа» провел за минчан 44 игры, в которых набрал 11 очков и вместе с командой стал чемпионом страны.

А «Могилев» тем временем определился с новым главным тренером. Грядущий сезон «львы» начнут под руководством экс-хоккеиста Александра Матерухина. На посту он заменит Дмитрия Рылькова, который занимал эту должность четыре года. Еще в этом сезоне Матерухин выступал за «Могилев» в качестве игрока, но недавно принял решение завершить карьеру и приступить к тренерской деятельности.