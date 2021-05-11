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Хоккей. Александр Матерухин стал новым главным тренером «Могилёва»

11 мая 2021 18:00
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Новости Беларуси. В белорусском хоккее уже давно наступило межсезонье – самое время для новых назначений и продления ценных игроков перед будущим чемпионатом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Александр Матерухин стал новым главным тренером «Могилёва»-1

Так, нападающий Евгений Оксентюк продолжит карьеру в минской «Юности». Стороны договорились о продлении контракта на один год. В минувшем сезоне проспект «Далласа» провел за минчан 44 игры, в которых набрал 11 очков и вместе с командой стал чемпионом страны.

А «Могилев» тем временем определился с новым главным тренером. Грядущий сезон «львы» начнут под руководством экс-хоккеиста Александра Матерухина. На посту он заменит Дмитрия Рылькова, который занимал эту должность четыре года. Еще в этом сезоне Матерухин выступал за «Могилев» в качестве игрока, но недавно принял решение завершить карьеру и приступить к тренерской деятельности.

# Хоккей Беларуси # Евгений Оксентюк # Александр Матерухин # Дмитрий Рыльков # Фотофакт

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