Александр Хацкевич стал новым главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу

Новости Беларуси. 4 декабря в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета Белорусской федерации, на котором подводили итоги чемпионата страны. Но главным, конечно, было назначение главного тренера национальной сборной. Им стал легендарный белорусский футболист, который сам успешно выступал за нашу национальную команду, а также за киевское и минское «Динамо», Александр Хацкевич.

Главный герой скромно сидел с краю, пока зампредседателя Сергей Сафарьян рассказывал, в каких условиях проходили переговоры, которые были завершены только 3 декабря.

Федерация рассматривала около 30 кандидатур, но не все специалисты давали согласие на разглашение своих фамилий. Хотя некоторые удалось узнать. На связь выходили агенты Олега Блохина и даже одного из величайших футболистов в истории Диего Марадонны.

Что касается белорусских специалистов, то предметный разговор шел с Леонидом Кучуком и Виктором Гончаренко.

Александр Хацкевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Не то, что я сразу согласился. Да, мы не один раз встречались, не дин раз я прилетал в Минск. Так что процесс такой был. Я знаю, что рассматривались и другие кандидатуры.

Рассматривался вариант до конца отборочного цикла присвоить Александру Хацкевичу статус исполняющего обязанности. Но большинство решило сразу оказать доверие новому тренеру.

Первое общение главкома с журналистами оказалось информативным. Стало ясно, что игровой стиль команды изменится. Вероятно и возвращение в строй кого-то из футболистов, не проходивших в прежний состав национальной команды, например, Александра Глеба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Хацкевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Могу сказать, что сборная в пять защитников играть точно не будет. Это я видел в последних играх, независимо от соперника: Испания, Люксембург, Словакия, Македония. Это я вам точно могу сказать.