Прямой эфир

Женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве в закрытых помещениях стартовал в Стайках

05 декабря 2014 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве в закрытых помещениях по традиции проходит в Стайках. В олимпийском спорткомплексе состоялись матчи первого тура.

Сразу три состава выставил хоккейный клуб «Минск». В этом поединке столичные резервисты не устояли перед маститым клубом «Ритм-Азот». А вот основной состав «Минска» обыграл спортсменок из «Гродно» (6:5) и вышел в лидеры турнира, причем по ходу игры минчанки вели 5:0, но в концовке едва не растеряли перевес.

Напряженная борьба на местом фронте на пользу главной сборной страны. На февральском чемпионате мира по индорхоккею команда будет составлена из игроков разных клубов.

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:
Мы смотрим в будущее, то есть изначально готовим себе резерв. Поэтому и решили три команды выставить. Если много будет команд хороших, значит хороший будет чемпионат. Значит хорошая будет сборная. Поэтому тут все одно к одному идет.

# Женский хоккей # Николай Санковец

Другие новости рубрики

Все новости
Дарья Домрачева выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону
05 декабря 2014 07:16

Дарья Домрачева выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону

Александр Хацкевич стал новым главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу
05 декабря 2014 07:12

Александр Хацкевич стал новым главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу

Музей спорта открылся в Солигорске
04 декабря 2014 15:15

Музей спорта открылся в Солигорске