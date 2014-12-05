Женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве в закрытых помещениях стартовал в Стайках

Новости Беларуси. Женский чемпионат Беларуси по хоккею на траве в закрытых помещениях по традиции проходит в Стайках. В олимпийском спорткомплексе состоялись матчи первого тура.

Сразу три состава выставил хоккейный клуб «Минск». В этом поединке столичные резервисты не устояли перед маститым клубом «Ритм-Азот». А вот основной состав «Минска» обыграл спортсменок из «Гродно» (6:5) и вышел в лидеры турнира, причем по ходу игры минчанки вели 5:0, но в концовке едва не растеряли перевес.

Напряженная борьба на местом фронте на пользу главной сборной страны. На февральском чемпионате мира по индорхоккею команда будет составлена из игроков разных клубов.

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:

Мы смотрим в будущее, то есть изначально готовим себе резерв. Поэтому и решили три команды выставить. Если много будет команд хороших, значит хороший будет чемпионат. Значит хорошая будет сборная. Поэтому тут все одно к одному идет.