Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять

Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало победу в матче чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» встречались с хоккеистами «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» повели в середине второго периода, когда с интервалом в минуту отличились Граньяни и Павлович. На 45-й минуте капитан «Динамо» Костицын увеличил перевес минчан до трех шайб. Победа? Гости с этим были не согласны. Пыленков, а затем белорусский легионер «Витязя» Воробей сократили оставание до минимума, обеспечив болельщикам «Динамо» нервную концовку. И все-таки «зубры» выстояли, 3:2 в их пользу.

Артем Аносов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Позитив появился, и главное его не потерять. В следующей игре так же агрессивно играть, чтобы это была победная серия как можно дольше.

Павел Воробей, защитник ХК «Витязь»:

Те ошибки, которые мы не допускали в предыдущих играх, – сегодня почему-то их было много. Это надо в ближайшее время устранить, и на игру, через день которая у нас, выйти уже с новыми силами, играя так, как требует тренерский штаб, не отходя ни на секунду от нашей системы.