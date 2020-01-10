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Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять

10 января 2020 21:23
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» одержало победу в матче чемпионата КХЛ. На домашнем льду «зубры» встречались с хоккеистами «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять-1

«Зубры» повели в середине второго периода, когда с интервалом в минуту отличились Граньяни и Павлович. На 45-й минуте капитан «Динамо» Костицын увеличил перевес минчан до трех шайб. Победа? Гости с этим были не согласны. Пыленков, а затем белорусский легионер «Витязя» Воробей сократили оставание до минимума, обеспечив болельщикам «Динамо» нервную концовку. И все-таки «зубры» выстояли, 3:2 в их пользу.

Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять-4

Артем Аносов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Позитив появился, и главное его не потерять. В следующей игре так же агрессивно играть, чтобы это была победная серия как можно дольше.

Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять-7

Павел Воробей, защитник ХК «Витязь»:
Те ошибки, которые мы не допускали в предыдущих играх, – сегодня почему-то их было много. Это надо в ближайшее время устранить, и на игру, через день которая у нас, выйти уже с новыми силами, играя так, как требует тренерский штаб, не отходя ни на секунду от нашей системы.

Нападающий «Динамо» после победы над «Витязем»: позитив появился, главное его не потерять-10

Следующую игру чемпионата КХЛ «Динамо» также проведет дома. В воскресенье, 12 января, «зубров» ждет встреча со «Спартаком».

# Хоккей Беларуси # Артем Аносов # Павел Воробей # Фотофакт

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