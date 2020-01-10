«Эмоции эйфорические». Белорус выиграл бронзу на чемпионате Европы по киокушинкай карате

Новости Беларуси. Егор Амер из Столбцовского района стал обладателем бронзовой медали и кубка чемпионата Европы по киокушинкай карате, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Егор Амер из Столбцовского района стал обладателем бронзовой медали и кубка чемпионата Европы по киокушинкай карате, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В своей категории до 45 килограммов парень победил 15 спортсменов. Кстати, участники приехали из разных уголков Европы, поэтому конкуренция была достаточно велика. Егор единственный из Минской области смог подняться на пьедестал.
Карате он занимается уже около пяти лет. Два раза в неделю посещает тренировки в Столбцах, а в выходные приезжает заниматься спортом в Минск.
Егор Амер, призер 18-го чемпионата Европы по киокушинкай карате:
После самого боя у меня были эмоции эйфорические – это чемпионат Европы, и ты получил призовое место!
Два месяца перед соревнованиями, которые были основными, мы прокачивали выносливость, и это помогло мне очень хорошо выступить на соревнованиях.
В конце января Егор планирует поучаствовать в соревновании, где будут демонстрировать мастерство боя с воображаемым противником. А в конце зимы обязательно поборется за кубок по карате Минской области.