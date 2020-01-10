Белорусский экипаж Вязовича вышел на старт шестого этапа ралли «Дакар»

Новости Беларуси. Белорусский экипаж продолжает борьбу за медали гонки «Дакар-2020». После пяти этапов команда Сергея Вязовича закрепилась на третьей позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский экипаж продолжает борьбу за медали гонки «Дакар-2020». После пяти этапов команда Сергея Вязовича закрепилась на третьей позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 января команды вышли на старт шестого этапа. Его протяжённость – 830 километров.
Вязович о пятом дне Дакар-2020: ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжёлый
Экипажи ждёт кардинальное изменение дорожных условий – спецучасток из Хаиля в Эр-Рияд уведёт караван участников в пески. Те, кто имеет опыт езды в пустынных условиях, будет иметь серьёзное преимущество.