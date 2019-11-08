«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай

Новости Беларуси. Минский Дворец спорта в эти дни живет муай-тай. Там проходит чемпионат Европы по тайскому боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 ноября завершается четвертый соревновательный день. В программе был 51 поединок. Белорусы были заявлены в 30 из них – это и юниоры, и взрослые. К слову, сегодня наши спортсмены радовали публику, выигрывая в большинстве встреч.

Даниил Ермоленко, участник чемпионата Европы по муай-тай: Бой был один из самых сложных на этом чемпионате Европы. Поэтому когда спустился, было так легко, так… Я еще тем более выиграл бой, я очень рад этому.

Дмитрий Варец, участник чемпионата Европы по муай-тай: Придает сил, придает энергии, когда болеют, кричат, это немаловажный фактор, подготовка и сам настрой. Белорусы одни из самых сильных в мире по тайскому боксу, поэтому мы стараемся держать марку.

Чемпионат Европы кроме спортивной составляющей имеет еще и социальную направленность. Например, атлеты из разных иностранных команд посетили столичные школы, где рассказали детям подробнее о тайском боксе, а ребята в ответ познакомили их со своими достижениями.

Еще один необычный эксперимент провела российская команда. Спортсмены отправились в Жодино, где провели тренировку на БелАЗе.

Роман Насонов: понравилось, что Минск взял на себя ЧЕ по муай-тай, по организации всегда Беларусь славится

Вечером 8 ноября станут известны финалисты турнира. Титульные поединки состоятся в субботу и воскресенье (9 и 10 ноября).