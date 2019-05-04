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Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов»

04 мая 2019 20:15
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Новости Беларуси. В «Минск-Арене» продолжается медальный марафон белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов»-1

В эти дни главная ледовая площадка сменила холодное покрытие на помост. Причина тому – тестовые соревнования ко вторым Европейским играм по художественной гимнастике и спортивной акробатике. 4 мая «художницы» оспаривали пьедестал в отдельных упражнениях.

Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов»-4

Белоруска Алина Горносько стала лучшей в упражнениях с булавами, а также завоевала серебряную награду в выступлении с обручем. Поддержала партнершу по команде Юлия Евчик, завоевав серебряные медали в упражнениях с лентой и мячом. Настоящими рекордсменками стали россиянки – сестры Дина и Арина Аверины – они кроме вторых и третьих мест имеют награды высшей пробы в каждом виде.

Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов»-7

Алина Горносько, участница соревнований:
Достаточно тяжело было выступать в финалах. Мне выпала честь выступать все четыре вида, так как лидер сборной Катя снялась с соревнований, а мой результат в ленте был третий. Я выступала все четыре вида. Очень тяжело, довольно быстро, но я справилась. У меня были ошибки, и в данный момент поддержала Юлия Евчик, которая завоевала медали для Беларуси.

Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов»-10

Дина Аверина, участница соревнований (Россия):
На турнире нет никаких недочетов. Мне все очень понравилось, и я даже не против буду сюда еще раз приехать. Но это у нас уже будет у себя в России отбор, кто поедет.

Турнир по художественной гимнастике в рамках вторых Европейских игр пройдет 22 и 23 июня.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Диана Аверина # Фотофакт

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