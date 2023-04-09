«Нам будут намекать, чтобы мы отказались». Караев о санкциях, западном влиянии и будущем белорусских спортсменов

Новости Беларуси. Белорусы получили приглашение на чемпионат мира по муай-тай, который примет Таиланд в первых числах мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Казалось бы, надо радоваться, но там в конце письма были некоторые пояснения. Конечно, интересно, что за приписочки. Председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Юрий Хаджимуратович Караев разъяснил ситуацию в студии «Спорттаймера». Юлия Силипицкая, СТВ:

Человек на службе. Насколько у вас хватает времени и сил заниматься сразу одновременно таким фронтом работ? «Мне очень нравится коммуницировать с ними. Особенно с молодыми»

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Это определенная манера общения. И все. Это не фронт работ. Юлия Силипицкая:

А что больше всего нравится в общении? Юрий Караев:

Узнавать, где они, откуда, что, как, каким образом мысли и какая у них профессиональная подготовка, кто у них мама, папа. Что они читают, что они мыслят. Мне очень нравится коммуницировать с ними. Особенно с молодыми. Юлия Силипицкая:

А вас кто-нибудь удивил за последнее время? Юрий Караев:

Меня они все время удивляют. Юлия Силипицкая:

А что бы вы отметили у этих ребят молодых? Юрий Караев:

Хорошие все. Ну, подвержены западной депрессивной культуре, назовем это так. Юлия Силипицкая:

Кстати, действительно, как уберечь наше поколение от вот этих негативных западных депрессивных давлений? «Нужно не жалеть денег на культуру, искусство, кино, литературу»

Юрий Караев:

Очень хорошо получалось до 1947-го, 1950 года, когда идеология советская, пусть она в чем-то там была, может быть, какая-то неидеальная, несовершенная, но она же основана была на хорошем. На хороших позывах людей: равенство, братство, свобода, честность. Как говорят, кодекс чести коммуниста списан с библейских заповедей. В принципе, то, что проповедовалось, было абсолютно правильным. Там ничего плохого не говорилось. Юлия Силипицкая:

Согласна. Юрий Караев:

Нужно не жалеть денег на культуру, искусство, кино, литературу. Юлия Силипицкая:

Нашу, отечественную? Юрий Караев:

Нашу, отечественную. Некоторые западные дельцы от спорта требуют отлучить сборные России и Беларуси от ЧМ Юлия Силипицкая:

Чемпионат мира по муай-тай, по тайскому боксу. В общем-то, и мы туда приглашены. Это прорыв или это закономерно? Юрий Караев:

Это не прорыв, мы же туда были все время приглашены. И есть такие кулуарные разговоры, что, допустим, некоторые западные дельцы от спорта, думая, что они находятся в тренде своих правительств и так далее, требуют отлучить сборную России и сборную Беларуси от чемпионата. Юлия Силипицкая:

Ну да, требуют везде, в общем-то. Юрий Караев:

Но Федерация международная – это тоже такая не просто организация благотворительная. Во-первых, ее руководство смотрит, кто сколько поставляет спортсменов. Так вот, Россия и Беларусь в тайском боксе, в кикбоксинге столько дают топовых, именитых спортсменов во всех категориях, что много-много стран Европы вместе взятые не дают их столько, сколько наши две страны. И поэтому сейчас идут консультации. Возможно, что опять качнется мнение, что нам не участвовать. Но, скажем так, с 2020 года, с начала тем более специальной военной операции очень подвержена каждая Федерация давлению политических кругов.

Юлия Силипицкая:

Да, и они это чувствуют даже. Даже если не думают так, то они просто вынуждены. Юрий Караев:

Да, их душат. Откровенно душат. Они, естественно, выбирают более спокойную, комфортную жизнь. Иначе те, в чьих руках рычаги влияния, их додушат. Сейчас пока еще 50/50. Юлия Силипицкая:

Официальное приглашение? Юрий Караев:

Официальное приглашение было получено. Но есть сведения, где нам будут намекать, чтобы мы добровольно отказались. Турнирный опыт теряется больше, чем что-либо другое Юлия Силипицкая:

Если мы не поедем? Юрий Караев:

Они очень сильно потеряют, но мы же думаем и о наших спортсменах, и о наших зрителях. Потеряют обе стороны. И те, и мы. Поэтому это всегда дорога о двух концах. Это всегда палка о двух концах. И потеряют все. В этом и состоит дьявольский замысел политиканов. Все равно мы на пути к тому, что все вернется. Рано или поздно – нам хочется, чтобы рано. Потому что и турнирный опыт теряется больше, чем, как говорится, что-либо другое. Можно с хорошим тренером тренироваться, но турнирного опыта: перелеты, подготовка, питание, режим сна, отдыха, психологический настрой, разные климаты – это все откладывается и в голове спортсмена, и тренера, и врача, и руководителя делегации. И всех, кто это планирует. И когда это теряешь – это тоже потом, в будущем, когда это будет не рано, а поздно, оно тоже будет сказываться, и тем дольше будешь нарабатывать необходимую форму. Юлия Силипицкая:

Я надеюсь, что все решится в нашу пользу. И так или иначе здравый смысл все-таки восторжествует. Вы пришли в этот вид спорта уже зрелым человеком. Раскройте тайну: чем он вас зацепил? «Я увидел, что это великолепный вид спорта» Юрий Караев:

Он меня вначале ничем не зацепил, скажу так. Мне предложил наш предыдущий глава Федерации, наш почетный руководитель генерал-майор Гайдукевич Валерий Владимирович. Он попросил меня возглавить, потому что у меня есть административный ресурс. Я его прекрасно понял и, как говорится, вздохнув, решил, что этот груз надо на себя тоже взвалить. Я не рвался быть руководителем Федерации. И воспринял это как должное, как общественную нагрузку. Я в таких случаях как рассуждаю? Не что это принесет мне, а будет ли лучше дело. Из «Капитанской дочки» – там отец сыну говорит: на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся. Я поэтому согласился.

Юлия Силипицкая:

И увидели?.. Юрий Караев:

Я увидел, что это великолепный вид спорта. Во-первых, было приятно, что мне передают не разбитую телегу, а тот спорт, который находится на гребне волны и который занимает места в мире значимые. Я вник, что это такое у нас, какие тренера, какие чемпионы, какие ребята, которых, допустим, я на тот момент не знал, потому что не интересовался. Но их знает весь мир. И Кулебина, и Вандарьеву – да всех. Юлия Силипицкая:

Слушайте, а как так. Затронули вы эту тему. Я еще думала, затрагивать ее или нет. Женщины в таких силовых видах. Вам не кажется, что как-то это странно немножко? Юрий Караев:

Я тоже разделяю такой взгляд, что женщины должны быть в художественной гимнастике и фигурном катании. А там, где штанги толкают, там, где дерутся, бьются – я как-то был изначально против этого. Юлия Силипицкая:

Не женское дело. Юрий Караев:

Да. Но, посмотрев на девушек в тайском боксе, я увидел, что они красивые, женственные. Тайский бокс сам такой по себе. Это не просто бокс, где бьют по лицу. А удары распределяются, скажем так, равномерно по всему телу. Есть броски, есть очень много технических наборов. То есть когда оно суживается все, удары в одну точку, в голову, то как-то… Юлия Силипицкая:

То есть внучек отдадите? Юрий Караев:

Нет, отдать я никого никуда не собираюсь. Пусть выберут сами. А вот дать возможность попробовать то, другое и третье. По наклонностям своим, по особенностям конституции тела, фигуры. Юлия Силипицкая:

То есть попробуют? Юрий Караев:

Попробуют пускай. «Некоторым любителям надо все-таки иногда уходить в профессионалы» Юлия Силипицкая:

Вы меня уже убедили, практически я тоже уже готова своих внучек. Вам не кажется, что немножко профессиональный (платный) спорт немножко забивает патриотизм. И, может быть, это как-то надо разделить или все-таки оставлять – одно другому не мешает?