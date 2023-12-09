В следующем футбольном сезоне в высшей лиге будет играть «Витебск»

Во втором стыковом матче встречались «Витебск» и столичный «Энергетик-БГУ». Команды оспаривали место в элите. Первый поединок завершился вничью – 0:0. Сегодня в ответном матче в Витебске хозяева одержали минимальную победу – 1:0. Единственный гол с пенальти на 7-й минуте забил Руслан Теверов. Таким образом, по сумме двух встреч путевка в высшую лигу досталась «Витебску». А студенты будут играть в первой лиге.