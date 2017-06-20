«Надо стараться делать людей немножко талантливее»: тренер Аркадий Эйдельман о том, как вырастить чемпиона

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вопрос, как к педагогу. В какой момент можно увидеть, что это – талант? Или всё зависит от педагога и из любого человека можно воспитать успешного спортсмена?

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР:

Если тренер будет ждать, когда к нему придёт талантливый какой-то игрок, и он его поднимет – я думаю, может быть, и из талантливого ничего не получится. Всё-таки, мне кажется, что надо стараться делать людей немножко талантливее. Надо искать в них какие-то способности больше и пробовать дать человеку поверить в то, что он может быть талантливым.

И все об этом знают, что главный талант – это трудолюбие.

И способность привить к ним любовь – к тренировкам, любовь к тому, что они трудятся очень серьёзно каждый раз. И в то, что они поднимаются на каждой тренировке. Вот здесь очень много связано именно с творческим состоянием человека и ребёнка. И приходилось мне для того, чтобы вот эта талантливость появлялась – я начал ставить со своими детьми спектакли, концерты. Они танцевали, плясали, играли спектакли. Некоторые – с желанием, некоторые – без. Но, мне казалось, что вот это как-то наполнит их. Наполнит творческим таким состоянием, они потом смогут превратить это и в талантливость, по возможности.