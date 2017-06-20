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80-летний тренер Аркадий Эйдельман: «Играю в футбол, в хоккей. Остановки быть не может»

20 июня 2017 19:03
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Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Позвольте поздравить Вас с юбилеем. Вам 80 лет. Вы сегодня были утром на пробежке?

Аркадий Эйдельман, заслуженный тренер БССР:
Не успел, потому что в самолёте находился. Но, думаю, где-то восполнить этот пробел удастся.

То есть, вы практически каждое утро на пробежке?

Аркадий Эйдельман:
Или на пробежке, или гоняюсь за мячом с учениками. Играю в футбол, в хоккей. Остановки быть не может.

Полностью интервью смотрите здесь

# Теннис # Аркадий Эйдельман

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