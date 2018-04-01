«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане

Новости Беларуси. Паралимпийские игры в Пхенчхане стали самыми успешными в истории белорусского паралимпийского спорта. На биатлонных и лыжных трассах наши спортсмены завоевали 12 наград: по четыре золотых, серебряных и бронзовых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У каждой этой победы (именно победы, независимо от достоинства медали) своя история, всегда непростая, а порой и весьма трагическая. Юлия Бешанова встретилась с настоящими героями.

Они не спасовали перед трудностями судьбы, обрели в спорте новую жизнь и стали примерами для многих. Люди, которые побеждают не благодаря – вопреки обстоятельствам. Их личные истории невозможно рассказать в двух словах, уж слишком непростые судьбы и оголенные чувства.

Десятки километров за плечами. Но он продолжает тренировки даже тогда, когда, казалось бы, напрягаться уже и незачем. Дмитрий Лобан – капитан паралимпийской сборной и самый титулованный спортсмен команды. В копилке – медали Кубка мира, бронза Ванкувера и теперь еще две серебряные награды Пхенчхана.

Дмитрий Лобан: «Было на самом деле очень тяжело, так как соперники очень сильные» В Южной Корее разыгрывалось 80 комплектов наград в шести видах спорта. Впрочем, Паралимпиада всегда больше, чем спорт и сухая статистика. Эти старты не просто борьба за пьедестал, метры, секунды – это сила и крепость духа, а для кого-то и смысл всей жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы настолько мощно выступали, что трудно представить, что человек, который имеет все возможности, так бы выступил. (Подробнее здесь.)

15 белорусских атлетов, настоящие герои спорта. Факт, который не зависит от завоеванных наград. Каждый из них – боец, побеждающий обстоятельства только одним своим выходом на трассу. А те, кто смог еще и подняться на пьедестал, достойны самой высшей награды, орденов и медалей. Но этот длинный путь к спортивной славе видят не все.

Светлана Сахоненко, трехкратная паралимпийская чемпионка по биатлону:

Хожу по этим всем витринам, и мне обязательно надо потрогать. Я не воспринимаю на глаза уже.

Незрячие и слабовидящие биатлонисты и лыжники к победе идут в буквальном смысле по звукам. Они стреляют, как сибирские охотники, только реагируют не на движение зверя – на звук мишени.

Светлана Сахоненко из Южной Кореи привезла больше всех золотых медалей – три из четырех. При беглом взгляде и вовсе тяжело поверить в ее инвалидность. Спортсменка вполне могла бы штурмовать и олимпийский пьедестал, но подвело зрение. Минус 12, то есть без линз или очков она практически не видит. Но даже вооруженным глазом – не дальше метра. Но, ограничив в зрении, природа подарила ей редкий талант владения телом. А силу воли и стремление к победе она развивала уже сама.

Светлана Сахоненко:

Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь, чтобы получить этот высокий результат. (Подробнее здесь.)

Биатлонист Юрий Голуб личные победы делит на троих: себя, тренера и гайда. Гайдом называется сопровождающий, который на трассе фактически становится глазами атлета: ведет по дистанции, подсказывают нюансы маршрута.

В копилке Голуба четыре медали Пхенчхана. Тренер уверен: его подопечный способен на большее.

Михаил Лебедев, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Он готов побить канадца самого сильного. Там будет 20 километров классикой, это у них вообще считается эталоном. И у него никто никогда не выигрывал на этой дистанции. Будем готовиться именно к этому шоу.

Белорусские атлеты показали действительно фантастический результат: 12 медалей и 8-е место в общекомандном зачете. Почему наши паралимпийцы на Играх на голову выше своих здоровых коллег? Ответ – тяжелый труд и зашкаливающая мотивация, ведь часто спорт – это способ не оставаться в стороне. Более того, наша система для людей с ограниченными возможностями отлично выстроена.

Дмитрий Лобан, призер Паралимпиады в Пхенчхане:

Человек, который хочет добиться чего-то, должен сам к этому стремиться. Взять на моем примере. Я получил травму в 23 года, жил в небольшой деревушке Брестской области. И вот я здесь – благодаря себе и благодаря поддержке государства, потому что такого результата одному добиться невозможно. Просто нужно стремление и желание идти к чему-то. Я считаю, что достаточно у нас делается для этого.

Сегодня в Беларуси около 200 спортсменов с ограниченными возможностями. Они регулярно успешно выступают на международных стартах. Благодаря этому наша страна заявила о себе как о заметном участнике мирового паралимпийского движения. Государство готово помогать атлетам. Сегодня задача номер один – обеспечить их самым современным инвентарем.

Александр Лукашенко: «Вы должны выступать на самом лучшем оборудовании, которое есть в мире» Еще одна невероятная история преодоления и успеха. Лидия Графеева – чемпионка мира, многократный призер этапов Кубка по лыжным гонкам и биатлону, а теперь еще и паралимпийская чемпионка. Девушка еще несколько лет назад была далека от спорта, больше интересовалась техникой. Но все планы, да и всю жизнь перевернул несчастный случай. Авария – реанимация – инвалидное кресло. Но, кажется, жизненные трудности на нее действуют как допинг. Про себя спортсменка говорит: поломанное тело, но несломленная душа.

Лидия Графеева, призер Паралимпиады в Пхенчхане:

Есть те, кому хуже намного. И таким ребятам надо помогать, чтобы они в себе не замыкались. Иногда нужно выходить на улицу, общаться с другими людьми. Всё получится. Жизнь – это очень длинная дорога, и каждый сам себе ее выбирает и определяет, какая она будет.