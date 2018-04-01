Прямой эфир

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане

01 апреля 2018 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Паралимпийские игры в Пхенчхане стали самыми успешными в истории белорусского паралимпийского спорта. На биатлонных и лыжных трассах наши спортсмены завоевали 12 наград: по четыре золотых, серебряных и бронзовых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

У каждой этой победы (именно победы, независимо от достоинства медали) своя история, всегда непростая, а порой и весьма трагическая.

Юлия Бешанова встретилась с настоящими героями.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-1

Они не спасовали перед трудностями судьбы, обрели в спорте новую жизнь и стали примерами для многих. Люди, которые побеждают не благодаря – вопреки обстоятельствам. Их личные истории невозможно рассказать в двух словах, уж слишком непростые судьбы и оголенные чувства.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-4

Десятки километров за плечами. Но он продолжает тренировки даже тогда, когда, казалось бы, напрягаться уже и незачем. Дмитрий Лобан – капитан паралимпийской сборной и самый титулованный спортсмен команды. В копилке – медали Кубка мира, бронза Ванкувера и теперь еще две серебряные награды Пхенчхана.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-7

Дмитрий Лобан: «Было на самом деле очень тяжело, так как соперники очень сильные»

В Южной Корее разыгрывалось 80 комплектов наград в шести видах спорта. Впрочем, Паралимпиада всегда больше, чем спорт и сухая статистика. Эти старты не просто борьба за пьедестал, метры, секунды – это сила и крепость духа, а для кого-то и смысл всей жизни.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы настолько мощно выступали, что трудно представить, что человек, который имеет все возможности, так бы выступил. (Подробнее здесь.)

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-13

15 белорусских атлетов, настоящие герои спорта. Факт, который не зависит от завоеванных наград. Каждый из них – боец, побеждающий обстоятельства только одним своим выходом на трассу. А те, кто смог еще и подняться на пьедестал, достойны самой высшей награды, орденов и медалей.

Но этот длинный путь к спортивной славе видят не все.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-16

Светлана Сахоненко, трехкратная паралимпийская чемпионка по биатлону:
Хожу по этим всем витринам, и мне обязательно надо потрогать. Я не воспринимаю на глаза уже.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-19

Незрячие и слабовидящие биатлонисты и лыжники к победе идут в буквальном смысле по звукам. Они стреляют, как сибирские охотники, только реагируют не на движение зверя – на звук мишени.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-22

Светлана Сахоненко из Южной Кореи привезла больше всех золотых медалей – три из четырех. При беглом взгляде и вовсе тяжело поверить в ее инвалидность. Спортсменка вполне могла бы штурмовать и олимпийский пьедестал, но подвело зрение. Минус 12, то есть без линз или очков она практически не видит. Но даже вооруженным глазом – не дальше метра. Но, ограничив в зрении, природа подарила ей редкий талант владения телом. А силу воли и стремление к победе она развивала уже сама.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-25

Светлана Сахоненко:
Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь, чтобы получить этот высокий результат. (Подробнее здесь.)

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-28

Биатлонист Юрий Голуб личные победы делит на троих: себя, тренера и гайда. Гайдом называется сопровождающий, который на трассе фактически становится глазами атлета: ведет по дистанции, подсказывают нюансы маршрута.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-31

В копилке Голуба четыре медали Пхенчхана. Тренер уверен: его подопечный способен на большее.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-34

Михаил Лебедев, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:
Он готов побить канадца самого сильного. Там будет 20 километров классикой, это у них вообще считается эталоном. И у него никто никогда не выигрывал на этой дистанции. Будем готовиться именно к этому шоу.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-37

Белорусские атлеты показали действительно фантастический результат: 12 медалей и 8-е место в общекомандном зачете. Почему наши паралимпийцы на Играх на голову выше своих здоровых коллег? Ответ – тяжелый труд и зашкаливающая мотивация, ведь часто спорт – это способ не оставаться в стороне. Более того, наша система для людей с ограниченными возможностями отлично выстроена.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-40

Дмитрий Лобан, призер Паралимпиады в Пхенчхане:
Человек, который хочет добиться чего-то, должен сам к этому стремиться. Взять на моем примере. Я получил травму в 23 года, жил в небольшой деревушке Брестской области. И вот я здесь – благодаря себе и благодаря поддержке государства, потому что такого результата одному добиться невозможно. Просто нужно стремление и желание идти к чему-то. Я считаю, что достаточно у нас делается для этого.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-43

Сегодня в Беларуси около 200 спортсменов с ограниченными возможностями. Они регулярно успешно выступают на международных стартах. Благодаря этому наша страна заявила о себе как о заметном участнике мирового паралимпийского движения. Государство готово помогать атлетам. Сегодня задача номер один – обеспечить их самым современным инвентарем.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-46

Александр Лукашенко: «Вы должны выступать на самом лучшем оборудовании, которое есть в мире»

Еще одна невероятная история преодоления и успеха. Лидия Графеева – чемпионка мира, многократный призер этапов Кубка по лыжным гонкам и биатлону, а теперь еще и паралимпийская чемпионка. Девушка еще несколько лет назад была далека от спорта, больше интересовалась техникой. Но все планы, да и всю жизнь перевернул несчастный случай. Авария – реанимация – инвалидное кресло. Но, кажется, жизненные трудности на нее действуют как допинг. Про себя спортсменка говорит: поломанное тело, но несломленная душа.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-49

Лидия Графеева, призер Паралимпиады в Пхенчхане:
Есть те, кому хуже намного. И таким ребятам надо помогать, чтобы они в себе не замыкались. Иногда нужно выходить на улицу, общаться с другими людьми. Всё получится. Жизнь – это очень длинная дорога, и каждый сам себе ее выбирает и определяет, какая она будет.

«Надо на кон поставить, в принципе, всю свою жизнь»: белорусские паралимпийцы о победах в Пхёнчхане-52

Все-таки паралимпийцы – грандиозные люди, прошедшие через множество испытаний, но так и не сломленные ни одним. Белорусский триумф в Пхенчхане – результат усердного труда и огромной силы воли. Они точно знают: чтобы над стадионами вновь и вновь поднимался белорусский флаг, нужно не сбавлять темп.

# Фотофакт # Паралимпийские игры # Дмитрий Лобан # Лидия Графеева # Светлана Сахоненко # Михаил Лебедев

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы накануне крупного совещания по зимним видам спорта». Александр Лукашенко – на награждении призёров Игр-2018
01 апреля 2018 17:01

«Мы накануне крупного совещания по зимним видам спорта». Александр Лукашенко – на награждении призёров Игр-2018

«Вы – будущее нашего хоккея». Президент Беларуси поздравил команду «Грифоны» с победой в турнире «Олимпийские надежды»
01 апреля 2018 14:55

«Вы – будущее нашего хоккея». Президент Беларуси поздравил команду «Грифоны» с победой в турнире «Олимпийские надежды»

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил сотрудничество с Андре Агасси
31 марта 2018 19:04

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович прекратил сотрудничество с Андре Агасси