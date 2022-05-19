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«Надо до конца бороться». В Вилейке подвели итоги областных соревнований среди детей и подростков по футболу

19 мая 2022 15:54
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Новости Беларуси. В Вилейке завершился областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Надо до конца бороться». В Вилейке подвели итоги областных соревнований среди детей и подростков по футболу-1

В нем принимали участие юноши из шести районов – Вилейского, Узденского, Несвижского, Солигорского, Смолевичского, Борисовского. На городском стадионе наградили лучшие команды и игроков турнира. Все они получили памятные дипломы, медали и кубки. Отметили и личные заслуги некоторых игроков. По результатам матчей победила команда Вилейского района.  

«Надо до конца бороться». В Вилейке подвели итоги областных соревнований среди детей и подростков по футболу-4

Олег Гаврищук, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома:
Мы провели реконструкцию нашего стадиона. Благодаря этому мы сегодня принимаем такого ранга соревнования. Сегодня играют дети 2008-2009 годов рождения. Такие соревнования дают возможность детям проявить себя, показать свои возможности, пробиться где-то в какое-то спортивное учреждение именно по отделению футбола.  

«Надо до конца бороться». В Вилейке подвели итоги областных соревнований среди детей и подростков по футболу-7

Кирилл Баулин, вратарь команды Вилейского района:  
Мы второй раз занимаем первое место в областных соревнованиях по «Кожаному мячу». Секрет успеха в том, что надо до конца бороться. Даже если ты проигрываешь, надо все равно побеждать. У нас очень дружная команда. Мы с полувзгляда понимаем, что нам делать.  

«Надо до конца бороться». В Вилейке подвели итоги областных соревнований среди детей и подростков по футболу-10

Республиканские соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» проводятся в двух возрастных группах (средней и старшей). В финалах принимают участие сильнейшие команды Беларуси.  

# Футбол Беларуси # Олег Гаврищук # Кирилл Баулин # Фотофакт

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