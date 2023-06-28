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«Надеюсь, в этом году мы прервём неудачную серию и поборемся за Кубок». Команда ФК «Минск» обыграла «Зорки-БДУ»

28 июня 2023 20:47
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Новости Беларуси. Спортсменки футбольного клуба «Минск» – первые финалистки женского Кубка Беларуси. В полуфинальной дуэли они обыграли соперниц из «Зорки-БДУ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Надеюсь, в этом году мы прервём неудачную серию и поборемся за Кубок». Команда ФК «Минск» обыграла «Зорки-БДУ»-1

Перед матчем именно горожанки считались фаворитками. И свой статус они смогли подтвердить уверенной игрой, отправив в ворота оппоненток четыре безответных мяча. Причем три гола девушки забили в первом тайме. А окончательный счет был установлен в середине второго отрезка.

«Надеюсь, в этом году мы прервём неудачную серию и поборемся за Кубок». Команда ФК «Минск» обыграла «Зорки-БДУ»-4

Андрей Пышник, главный тренер женской команды ФК «Минск»:
Хоть мы и недавно в чемпионате выиграли у «Звезды» 6:1, все равно мы готовились серьезно. Это кубковая игра. В ней всякое может быть. Были, наверное, трудные минуты, потом все стало на свои места. И мы показали и доказали, что на сегодняшний день мы финалисты. Надеюсь, что в этом году мы прервем неудачную серию и будем бороться за первое место и за Кубок.

# Футбол Беларуси # Андрей Пышник # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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