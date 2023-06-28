«Надеюсь, в этом году мы прервём неудачную серию и поборемся за Кубок». Команда ФК «Минск» обыграла «Зорки-БДУ»

Перед матчем именно горожанки считались фаворитками. И свой статус они смогли подтвердить уверенной игрой, отправив в ворота оппоненток четыре безответных мяча. Причем три гола девушки забили в первом тайме. А окончательный счет был установлен в середине второго отрезка.

Андрей Пышник, главный тренер женской команды ФК «Минск»:

Хоть мы и недавно в чемпионате выиграли у «Звезды» 6:1, все равно мы готовились серьезно. Это кубковая игра. В ней всякое может быть. Были, наверное, трудные минуты, потом все стало на свои места. И мы показали и доказали, что на сегодняшний день мы финалисты. Надеюсь, что в этом году мы прервем неудачную серию и будем бороться за первое место и за Кубок.