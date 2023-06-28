Продолжается четвёртый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

В стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко продолжается четвертый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. В борьбу за медали вступили лидеры нашей сборной и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко продолжается четвертый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. В борьбу за медали вступили лидеры нашей сборной и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для молодежи данные соревнования имеют особое значение. По итогам этапа будет сформирована команда, которая представит страну на II Играх стран СНГ. И юные атлеты уже находятся во всеоружии.
Джамиля Авезова, главный судья соревнований:
Думаю, что мы бы сейчас очень хорошо смотрелись даже на мировом уровне. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация. И, в общем-то, как мне кажется, они покажут хорошие результаты, все свои высокие достижения именно на Играх СНГ.
Во второй соревновательный день были разыграны очередные комплекты наград. Упорная борьба наблюдалась в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений у мужчин. Золото в этом упражнении завоевал Юрий Щербацевич. Серебро у Ильи Чергейко. А бронзовый результат продемонстрировал Владимир Чернов.
Владимир Чернов, бронзовый призер четвертого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:
Получилось не все, так бы был первый, были нюансы. Была у нас заминка, это, может быть, такое бывает и на международных стартах, везде надо уметь к этому адаптироваться. К сожалению, меня это немножко выбило. Буду над этим работать, в следующий раз такого не будет. У нас много сильных спортсменов, с которыми нужно бороться, также юниоры подрастают, стараются за нами расти. И думаю, в скором времени будут наступать нам на пятки. Буду участвовать в упражнении «стрельба из пневматической винтовки на 10 метров». Настраиваться на победу буду.
Состязания в рамках четвертого этапа Кубка Беларуси продолжатся в четверг, 29 июня. А все победители и призеры станут известны 30 июня.