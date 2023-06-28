Продолжается четвёртый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

В стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко продолжается четвертый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. В борьбу за медали вступили лидеры нашей сборной и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для молодежи данные соревнования имеют особое значение. По итогам этапа будет сформирована команда, которая представит страну на II Играх стран СНГ. И юные атлеты уже находятся во всеоружии.

Джамиля Авезова, главный судья соревнований:

Думаю, что мы бы сейчас очень хорошо смотрелись даже на мировом уровне. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация. И, в общем-то, как мне кажется, они покажут хорошие результаты, все свои высокие достижения именно на Играх СНГ.

Во второй соревновательный день были разыграны очередные комплекты наград. Упорная борьба наблюдалась в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений у мужчин. Золото в этом упражнении завоевал Юрий Щербацевич. Серебро у Ильи Чергейко. А бронзовый результат продемонстрировал Владимир Чернов.