Минское «Динамо» обыграло «Неман» в заключительном поединке 12-го тура ЧБ по футболу

Минское «Динамо» обыграло «Неман» в заключительном и центральном поединке 12-го тура чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный успех позволил подопечным Александра Шагойко оторваться от конкурентов в турнирной таблице. Счет на второй минуте открыл Алексей Иванов. Затем долгое время цифры на табло не менялись. На 66-й Дану Спэтару восстановил равновесие. Последнее слово осталось за бело-голубыми. На 82-й минуте Егор Молчан вновь вывел гостей вперед, а на 87-й Гулжигит Алыкулов реализовал пенальти. 3:1 в пользу «Динамо». Из других матчей необходимо выделить поражение БАТЭ. Борисовчане без побед уже 9 туров кряду. Действующий обладатель золота подписал боевой мир с «Минском». В таблице разрыв между первой и второй дружинами составляет 4 очка. На третью позицию поднялась «Ислочь». Замыкает реестр «Нафтан» – у него скромные 6 пунктов.