Белорусские борцы медально отметились на чемпионате мира среди студентов. Интервью со спортсменами

Белорусские борцы на прошлой неделе гордо несли национальный флаг на открытии чемпионата мира среди студентов, а также трижды отметились медально. Наш олимпионик полутяж-классик Абубакар Хаслаханов стал победителем. Илья Валевский получил серебро, ну а Яна Третьяк завоевала бронзу среди девушек. Ребята вернулись из Бразилии и уже начинают думать о следующих мировых форумах, которые также состоятся в этом году. Среди плотного графика все трое нашли время и пришли в программу «Спорттаймер».
Юлия Силипицкая, ведущая:
Ребята, вам не робко сидеть с девушкой? Болели они за тебя?
Яна Третьяк, бронзовый призер чемпионата мира среди студентов по борьбе:
Да. Меня Абубакар секундировал.
Юлия Силипицкая:
Насколько важно, кто тебя выводит на поединок?
Яна Третьяк:
Важно, конечно. Было приятно, что меня секундировал Абубакар и его тренер.
Абубакар Хаслаханов, чемпион мира среди студентов по греко-римской борьбе:
Помогали девочкам как могли, поддерживали. С нами еще были ребята из карате. И болели, поддерживали, кричали «Беларусь». И это не могло не радовать, это придавало очень много сил, мотивации бороться, побеждать.
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