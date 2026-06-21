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Белорусские борцы медально отметились на чемпионате мира среди студентов. Интервью со спортсменами

21 июня 2026 19:13
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Белорусские борцы на прошлой неделе гордо несли национальный флаг на открытии чемпионата мира среди студентов, а также трижды отметились медально. Наш олимпионик полутяж-классик Абубакар Хаслаханов стал победителем. Илья Валевский получил серебро, ну а Яна Третьяк завоевала бронзу среди девушек. Ребята вернулись из Бразилии и уже начинают думать о следующих мировых форумах, которые также состоятся в этом году. Среди плотного графика все трое нашли время и пришли в программу «Спорттаймер». 

Белорусские борцы медально отметились на чемпионате мира среди студентов. Интервью со спортсменами-2

Юлия Силипицкая, ведущая:
Ребята, вам не робко сидеть с девушкой? Болели они за тебя? 

Яна Третьяк, бронзовый призер чемпионата мира среди студентов по борьбе:
Да. Меня Абубакар секундировал. 

Юлия Силипицкая:
Насколько важно, кто тебя выводит на поединок?

Яна Третьяк:
Важно, конечно. Было приятно, что меня секундировал Абубакар и его тренер.

Абубакар Хаслаханов, чемпион мира среди студентов по греко-римской борьбе:
Помогали девочкам как могли, поддерживали. С нами еще были ребята из карате. И болели, поддерживали, кричали «Беларусь». И это не могло не радовать, это придавало очень много сил, мотивации бороться, побеждать.

Подробнее в видео.

# Борьба

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