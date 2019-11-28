«На теннис меня не взяли. Это любимый вид спорта мой был с детства». Почему Цилинская выбрала велоспорт

Поэтому это априори не мои были виды спорта. А велосипед – я росла с пацанами: три одноклассника, три сверстника. Соответственно, всё время проводила с ними. И «казаки-разбойники», прятки, велики, стройки…

А я была всегда прямой, как бревно. То есть не мои совершенно пластические виды спорта. Растяжка для меня всегда даже в таком сознательном спорте, которая необходима любому спортсмену, всегда для меня была очень сложным моментом.

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира: Как-то так. В том юном возрасте, когда девушки мечтают заниматься гимнастикой или фигурным катанием, они ещё ни о чём не мечтают таком. В основном – это выбор родителей – потому что это, как правило, 3-4 года.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Многие девушки в юном возрасте мечтают заниматься таким грациозным видом спорта – художественной гимнастикой, фигурным катанием. Вы же выбрали велоспорт. Как так?

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Наталья Цилинская:

Да, всё на скорости. Меня папа отдал на плавание. Потом ещё были волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, конькобежные – это то, что я помню, куда я ходила больше одного дня.

Наталья Цилинская: «Зависимость осталась, конечно, от побед. Но я теперь пытаюсь её реализовать через своих спортсменов»

Вадим Щеглов:

В общем, Вы решили по максимуму всё испробовать?

Наталья Цилинская:

Я пробовала, да. На теннис меня, вообще, не взяли. Пришла – это, вообще, любимый вид спорта мой был почему-то с детства – но меня туда не взяли.

Вадим Щеглов:

Большой теннис?

Наталья Цилинская:

Да. Но меня туда не взяли.

Вадим Щеглов:

А почему не взяли?

Наталья Цилинская:

А я уже была стара: 7 лет – я уже была недостаточно молода.

Вадим Щеглов:

Сейчас Вы научились играть в теннис?

Наталья Цилинская:

Нет. У меня старшая дочь играла, но я смотрю.