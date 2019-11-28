«На теннис меня не взяли. Это любимый вид спорта мой был с детства». Почему Цилинская выбрала велоспорт

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Многие девушки в юном возрасте мечтают заниматься таким грациозным видом спорта – художественной гимнастикой, фигурным катанием. Вы же выбрали велоспорт. Как так?
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Как-то так. В том юном возрасте, когда девушки мечтают заниматься гимнастикой или фигурным катанием, они ещё ни о чём не мечтают таком. В основном – это выбор родителей – потому что это, как правило, 3-4 года.
А я была всегда прямой, как бревно. То есть не мои совершенно пластические виды спорта. Растяжка для меня всегда даже в таком сознательном спорте, которая необходима любому спортсмену, всегда для меня была очень сложным моментом.
Поэтому это априори не мои были виды спорта. А велосипед – я росла с пацанами: три одноклассника, три сверстника. Соответственно, всё время проводила с ними. И «казаки-разбойники», прятки, велики, стройки…
Вадим Щеглов:
Короче, всё такое, значит…