«На соревнованиях платье замоталось в колесо». Как танцуют на колясках

В программе «Центральный регион» рассказываем о девушке, которую не сломала инвалидность, а наоборот – заставила выйти на новый спортивный уровень. Болезнь приковала её к инвалидному креслу, но не отобрала любовь к танцам. Ирина Макейчик любила танцевать с детства, но в 16 лет её яркая и полная энергии жизнь перевернулась с ног на голову. Случилась беда: в биографию девушки врезался страшный диагноз – онкология.

Ирина Макейчик, чемпионка мира по танцам на инвалидных колясках:

Когда села в инвалидную коляску, я не столько думала о том, что надо как-то вылечить онкологию, о том, что это опасно и как же будет жизнь моя складываться. Я думала только об одном: я не смогу танцевать. Это было большей бедой и отчаянием. К счастью есть виды и такого танца – на инвалидных колясках. И так сложились обстоятельства, что в 2008 году мне удалось попасть на сборы с моим будущим мужем. И сразу встали в пару, два человека в коляске. Он прекратил танцевать, и осталась там только я. А в 2011 году в спортивной жизни Ирины появилась новая страница, вместе с ней – и Евгений. Тогда идея творческого союза казалась авантюрой, для обоих это была проба пера. Она танцевала в паре только с колясочником, он – с партнёршами на ногах. Кроме того, немалую роль играло и расстояние.

Всё как в кино: между ними больше сотни километров. Ирина живёт в Солигорске, её партнёр – в Минске. Но встречаются танцоры на нейтральной территории – в центре реабилитации инвалидов в Колодищах.

Евгений Ярмошко, чемпион мира по танцам на инвалидных колясках:

Каждая тренировка – это было открытие. И это было ощущение, что ты привносишь что-то новое, изобретаешь. Но поскольку в большинстве своём это спорт, имеет место у нас и физическая подготовка, и мы с ней тренировались. Она выполняла упражнения наравне со мной, которые рассчитаны для обыкновенных людей. Мы придумали композиции, советовались с нашими товарищами, с тренерами.

Специализированная инвалидная коляска для танцев имеет вес, соответственно, технические вещи для меня немного отличались. То есть это партнёр, который полностью отвечает за перемещение коляски, это партнёрша, которая вовремя реагирует и тоже направляет коляску во время движения. Как на автомобиле – тронуться и остановиться. Много технических нюансов, через которые пришлось пройти. У нас были и падения, было на тренировках очень много всего. Может и колесо открутиться, один раз у нас на соревнованиях платье замоталось в колесо. И пришлось остановиться, убрать «крыло» с платья, чтобы распутаться и продолжить соревнования.

За почти 8 лет творческого симбиоза они объездили полсвета. С каждого соревнования привозили не только впечатления, но и пополнение в коллекцию наград. К слову, она уже достигла внушительных размеров. Но главная гордость танцоров – титулы чемпионов мира.

Ирина Макейчик:

Мы очень долго сидели на пятых местах, и никак не могли выбраться на международных турнирах из этой цифры. Для меня бронза – это было что-то запредельное. Мы выступаем стандартно – это 5 танцев – европейская программа. Туда мы постоянно добавляем какие-то нюансы, какие-то свои фишечки интересные. Спортсмены не только добиваются профессиональных высот, но и стремятся делиться своей творческой энергией. Проводят мастер-классы и занятия в реабилитационных центрах. В числе их слушателей не только колясочники, но и дети с особенностями психического развития, а также обычные люди, которым не хватает мотивации.

Ирина Макейчик:

Танцы, я считаю, это единственная реабилитация, допустим, для людей, которые получили инвалидность по тем или иным причинам. Это самая качественная реабилитация, потому что, помимо физических моментов, вы реабилитируетесь, как личность. Вам нужно вступать в коллектив, вам нужно общаться, нужно показывать себя. Различными путями мы пытаемся с ними взаимодействовать, пытаться растормошить, вернуть к жизни, чтобы они сделали эти первые шаги и не тратили время. Потому что очень много времени уходит на то, что ты сидишь дома.