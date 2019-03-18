Женская сборная Беларуси по гандболу начала подготовку к квалификации плей-офф ЧМ-2019

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу на этой неделе проведет сбор в преддверии квалификационных матчей плей-офф чемпионата мира 2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 марта девушки после долгой разлуки встретились в холле гостиницы, где долго общались друг с другом, обменивались впечатлениями и делились ожиданиями от предстоящей работы. Последний раз все вместе они виделись еще осенью, когда успешно преодолели первый этап отбора к континентальному первенству.

Валентина Нестерук, игрок женской сборной Беларуси по гандболу:

Не говоря про то, что просто супер, что мы все вместе снова собрались (у нас очень мало таких возможностей), второе – это действительно смена обстановки. Но прежде всего – сбор национальной команды.

Приезжаем с радостью, понятно. Готовы к тяжелым нагрузкам, тяжелым тренировкам. Но при этом все это очень интересно, приятно. Тем более, что это наше любимое дело, которым мы занимаемся.