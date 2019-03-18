Женская сборная Беларуси по гандболу начала подготовку к квалификации плей-офф ЧМ-2019

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу на этой неделе проведет сбор в преддверии квалификационных матчей плей-офф чемпионата мира 2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу на этой неделе проведет сбор в преддверии квалификационных матчей плей-офф чемпионата мира 2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 марта девушки после долгой разлуки встретились в холле гостиницы, где долго общались друг с другом, обменивались впечатлениями и делились ожиданиями от предстоящей работы. Последний раз все вместе они виделись еще осенью, когда успешно преодолели первый этап отбора к континентальному первенству.
Валентина Нестерук, игрок женской сборной Беларуси по гандболу:
Не говоря про то, что просто супер, что мы все вместе снова собрались (у нас очень мало таких возможностей), второе – это действительно смена обстановки. Но прежде всего – сбор национальной команды.
Приезжаем с радостью, понятно. Готовы к тяжелым нагрузкам, тяжелым тренировкам. Но при этом все это очень интересно, приятно. Тем более, что это наше любимое дело, которым мы занимаемся.
Главный тренер Гомеля, а по совместительству рулевой белорусской женской сборной Томаш Чатер вызвал в команду 16 гандболисток.
Недельный тренировочный процесс будет проходить в спорткомплексе «Уручье». Итогом непродолжительной работы станут спарринги с украинской командой, которые пройдут в пятницу и субботу.
Томаш Чатер, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:
Могу сказать, что хороший, достойный соперник, что можешь попробовать какие-то вещи новые. Им тоже хорошо, что близко здесь. мы пытались идти на какие-то турниры, но пока было все занято, поэтому согласились со сборной Украины.
Напомним, на втором этапе отбора белоруски сыграют с сборной Норвегии. Первый матч пройдет 31 мая в Бресте.