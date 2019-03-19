Анастасия Прокопенко: «В 2020 году я была бы не я, если бы не хотела стать чемпионкой Олимпийских игр»

Анастасия Прокопенко, чемпионка мира по современному пятиборью-2018: Выкладываться нужно везде: во всех пяти видах. Виды есть совершенно разные – и технические, и циклические. Тем и интересно современное пятиборье. Это стрельба, фехтование, бег, плавание и верховая езда. Это конкур – прыжки через препятствия.

Как Вы начали свою спортивную карьеру?

Анастасия Прокопенко:

Я, на самом деле, занималась многим: бегала в школе, и в музыкальную школу ходила, и на соломку в кружок, и танцевала, и плавала. Собственно, с плавания и пошла моя дальнейшая спортивная карьера. Мне очень нравилось. Мама даже говорит: «Куда ты встаёшь в 6 утра?! Мы ещё спим». Я говорю: «Мама, не переживай. Бутербродик съела с чаем, и на тренировку. Мама: «Господи, пока у нас нега, а она на тренировку!» Вот такой была девочка, с самого детства целеустремлённой. Когда давали какие-нибудь упражнения на плавании, я всегда дотошно исполняла, прямо утрировала.

Но плавание до сих пор не моё, оно не пошло немножко. Бог дал мне ещё такой талант – бегать быстро. То есть у меня лактат, многие врачи удивляются: зашкаливает, высокий, а я увеличиваю скорость при беге – то есть он хорошо усваивается при нагрузках. И тренер, будучи в Слуцке, Александр Павлович Пантелеев говорит: «Настя, вот ты ездишь на соревнования за школу, за город, за Минскую область по бегу. Тут ты плаваешь. Но у нас есть в Минске такое современное пятиборье – может, попробуем?» И я говорю: «Давайте, я попробую».

Прошло немного времени, как я стала в 2001 году чемпионкой по четырёхборью. Это без верховой езды. Среди юношей. Мне сразу как-то удалось прыгнуть в этот скоростной поезд, который повёл меня дальше по моим заслугам.

У Вас в копилке и «золото» чемпионата мира, и как в личном зачете, так и в эстафете. Плюс ещё «бронза» на Олимпиаде в Пекине. И, наверняка, это ещё не все награды. Какая самая дорогая и любимая?