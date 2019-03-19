Анастасия Прокопенко: «В 2020 году я была бы не я, если бы не хотела стать чемпионкой Олимпийских игр»

Белорусские болельщики, затаив дыхание, ждут старта крупнейшего спортивного форума. До Вторых Европейских игр осталось всего три месяца. Мы по праву можем гордиться белорусскими спортсменами.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – чемпионка мира по современному пятиборью 2018 года – Анастасия Прокопенко.
Вдруг кто-то не знает: что такое пятиборье? Где нужно выкладываться?
Анастасия Прокопенко, чемпионка мира по современному пятиборью-2018:
Выкладываться нужно везде: во всех пяти видах. Виды есть совершенно разные – и технические, и циклические. Тем и интересно современное пятиборье. Это стрельба, фехтование, бег, плавание и верховая езда. Это конкур – прыжки через препятствия.
Как Вы начали свою спортивную карьеру?
Анастасия Прокопенко:
Я, на самом деле, занималась многим: бегала в школе, и в музыкальную школу ходила, и на соломку в кружок, и танцевала, и плавала. Собственно, с плавания и пошла моя дальнейшая спортивная карьера. Мне очень нравилось. Мама даже говорит: «Куда ты встаёшь в 6 утра?! Мы ещё спим». Я говорю: «Мама, не переживай. Бутербродик съела с чаем, и на тренировку. Мама: «Господи, пока у нас нега, а она на тренировку!» Вот такой была девочка, с самого детства целеустремлённой. Когда давали какие-нибудь упражнения на плавании, я всегда дотошно исполняла, прямо утрировала.
Но плавание до сих пор не моё, оно не пошло немножко. Бог дал мне ещё такой талант – бегать быстро. То есть у меня лактат, многие врачи удивляются: зашкаливает, высокий, а я увеличиваю скорость при беге – то есть он хорошо усваивается при нагрузках. И тренер, будучи в Слуцке, Александр Павлович Пантелеев говорит: «Настя, вот ты ездишь на соревнования за школу, за город, за Минскую область по бегу. Тут ты плаваешь. Но у нас есть в Минске такое современное пятиборье – может, попробуем?» И я говорю: «Давайте, я попробую».
Прошло немного времени, как я стала в 2001 году чемпионкой по четырёхборью. Это без верховой езды. Среди юношей. Мне сразу как-то удалось прыгнуть в этот скоростной поезд, который повёл меня дальше по моим заслугам.
У Вас в копилке и «золото» чемпионата мира, и как в личном зачете, так и в эстафете. Плюс ещё «бронза» на Олимпиаде в Пекине. И, наверняка, это ещё не все награды. Какая самая дорогая и любимая?
Анастасия Прокопенко:
Самая дорогая, наверное, этот чемпионат мира, который был в Мехико. Я эту медаль долго ждала. В 2020 году я была бы не я, если бы не хотела стать чемпионкой Олимпийских игр. Но, как получится. Время покажет, какая будет готовность, какие будут условия, насколько хорошо всё сложится, насколько психологически буду готова.
Получается ли за счёт другого вида пятиборья, если в одном из не очень получается, догнать соперника?
Анастасия Прокопенко:
Конечно. Тем и интересно, в принципе, современное пятиборье. Если, как у меня, не получается в плавании, то во всех остальных видах можешь добрать. То, что у тебя получается намного лучше.
Муж Ваш тоже занимался пятиборьем. Как делили время тренировок?
Анастасия Прокопенко:
Занимался. Вместе занимались. У нас всегда один тренер был – Анатолий Дмитриевич Ткаченко, Петр Михайлович Вегера был. Всегда вместе, на соревнованиях. У него мужское современное пятиборье, у меня – женское. И мы друг друга просто ни в чём не упрекали. Он выполнял свою работу, я – свою. Мы шли, грубо говоря, параллельными дорогами. Если что-то со стороны что-то увидит, чуть-чуть посоветует. Где-то я увижу – посоветую. Единственное, что когда ездили вместе ещё выступать, встречались, то я всегда уходила с верховой езды. Для меня это был просто огромный стресс, когда он ехал. Конечно, это были переживания, и мне кажется, они ему передаются. А он очень впечатлительный.