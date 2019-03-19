Игорь Криушенко о квалификации к Евро-2020: «Возможность ещё раз сыграть с соперниками очень хорошего уровня»

Новости Беларуси. Белорусские футболисты готовятся к старту в очередном отборочном цикле. Квалификация к Евро-2020 начнется для «белокрылых» в 21 марта матчем против голландцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

18 марта команда провела традиционный день открытых дверей: пресс-конференция и открытая тренировка. Все это – возможность узнать настроение команды перед стартом. Времени на подготовку у сборной катастрофически мало, так что самое главное сейчас по заверениям тренерского штаба – восстановиться и вспомнить игровые схемы. Под руководством Игоря Криушенко будет 23 футболиста. Функциональная готовность, игровая практика и опыт – вот те составляющие, которыми руководствовался главком при выборе игроков.

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Во-первых, есть такое понятие – игра за страну. Это все-таки национальная сборная. Есть фактор спортивного самолюбия любого футболиста, который выходит на поле. Ну и, опять же, возможность еще раз сыграть с соперниками очень хорошего уровня. Если не получится здесь, то, наверное, наоборот оно должно раскрепостить – что у нас остается шанс еще в Лиге наций.

В предстоящем отборе белорусов ждут голландцы, немцы, североирландцы и эстонцы. Соперники куда более серьезные, чем оппоненты по Лиге наций, так что команде определенно придется перестраивать игровую схему. Противопоставить лидерам, в том числе и ближайшим соперникам – сборным Нидерландов и Северной Ирландии – белорусы готовы организацию игры и дисциплину. Мартовские игры в отсутствие игровой практики для большинства футболистов традиционно очень сложные, но оправдываться этим моментом в команде не собираются.