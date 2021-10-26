«На соревнованиях они проявляют свой потенциал». В Минске собрались каратисты со всей Беларуси

Столичный Дворец спорта «Уручье» собрал каратистов со всей Беларуси. К сожалению, многие не смогли поспорить за награды в связи с эпидемиологической обстановкой. Тот, кто все же доехал до столицы, получил огромный опыт, поборолся с мастерами и смог пополнить свою медальную копилку. У мальчишек сильнее оказался Олег Воронович. Ему всего 9 лет, и выступил он в весе до 30 килограммов. Также достойно показали себя и девочки. Золотом отличилась 10-летняя Марина Подвительская в весе до 35 килограммов.

Артем Бортник, руководитель Минской областной организации каратэ:

Каратисты на тренировке могут совершенно отличаться от тех каратистов, которыми они могут быть. На соревнованиях они проявляют свой потенциал. Тот, кто был более закрытый, на соревнованиях может открыться со всех сторон. И вот именно в этом будет его азарт. Здесь ребята из-за того, что они более опытные и много занимаются, понимают, что физические силы можно беречь и использовать тогда, когда это нужно.