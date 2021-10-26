Прямой эфир

Хоккей. Минское «Динамо» выиграло у «Адмирала»

26 октября 2021 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Победой против «Адмирала» завершилась неудачная выездная серия для хоккеистов Минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» выиграло у «Адмирала»-1

Подопечные Крэйга Вудкрофта смогли переломить ход событий и оправиться от предыдущих досадных поражений. Игра выдалась напряженной: соперник очень хотел взять реванш за предыдущую встречу, в которой победа досталась «зубрам». Счет открыли земляки, но «Адмирал» не собирался отдавать победу так легко и ответил сразу двумя шайбами. После перерыва динамовцы смогли сравнять счет, а в последней трети и вовсе вырываться вперед. Как итог: 3:2 – белорусы сильнее.

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ
26 октября 2021 12:59

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Гандболисты клуба «СКА» сразятся с «Бешикташем» на Кубке ЕГФ
26 октября 2021 12:58

Гандболисты клуба «СКА» сразятся с «Бешикташем» на Кубке ЕГФ

Баскетбол. Женская сборная Беларуси U15 вышла в полуфинал FIBA ​​Skills Challenge
25 октября 2021 20:34

Баскетбол. Женская сборная Беларуси U15 вышла в полуфинал FIBA ​​Skills Challenge