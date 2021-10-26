Хоккей. Минское «Динамо» выиграло у «Адмирала»

Подопечные Крэйга Вудкрофта смогли переломить ход событий и оправиться от предыдущих досадных поражений. Игра выдалась напряженной: соперник очень хотел взять реванш за предыдущую встречу, в которой победа досталась «зубрам». Счет открыли земляки, но «Адмирал» не собирался отдавать победу так легко и ответил сразу двумя шайбами. После перерыва динамовцы смогли сравнять счет, а в последней трети и вовсе вырываться вперед. Как итог: 3:2 – белорусы сильнее.