Илья Ивашко вышел в 1/8 теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно вышел во второй круг основного этапа теннисного турнира в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/16 финала он оказался сильнее сербского спортсмена Ласло Джере, занимающего 52-ю позицию в мировом рейтинге. В следующем этапе чемпионата его соперником станет 6-я ракетка планеты россиянин Андрей Рублев. За выход в 1/8 борется Егор Герасимов. Его оппонент – американец Маккензи Макдональд – 56-й в табеле о рангах.