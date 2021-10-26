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Илья Ивашко вышел в 1/8 теннисного турнира в Санкт-Петербурге

26 октября 2021 14:49
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Новости Беларуси. Илья Ивашко успешно вышел во второй круг основного этапа теннисного турнира в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел в 1/8 теннисного турнира в Санкт-Петербурге -1

В 1/16 финала он оказался сильнее сербского спортсмена Ласло Джере, занимающего 52-ю позицию в мировом рейтинге. В следующем этапе чемпионата его соперником станет 6-я ракетка планеты россиянин Андрей Рублев. За выход в 1/8 борется Егор Герасимов. Его оппонент – американец Маккензи Макдональд – 56-й в табеле о рангах.

# Теннис # Илья Ивашко # Ласло Джере # Андрей Рублев # Егор Герасимов # Маккензи Макдональд # Фотофакт

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