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Молодёжная женская сборная по футболу заняла первое место на ЧЕ после трёх матчей

26 октября 2021 14:51
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Новости Беларуси. Молодежная женская сборная уверенно занимает первое место в своей группе после трех матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная женская сборная по футболу заняла первое место на ЧЕ после трёх матчей-1

26 октября им противостояла команда Фарерских островов, которую они смогли одолеть без особых проблем. Напомним, что ранее наши девушки не оставили шансов дружине Кипра, обыграв их со счетом – 6:0. А после заработали победу в борьбе с Северной Македонией – 3:1.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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