Молодёжная женская сборная по футболу заняла первое место на ЧЕ после трёх матчей

Новости Беларуси. Молодежная женская сборная уверенно занимает первое место в своей группе после трех матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

26 октября им противостояла команда Фарерских островов, которую они смогли одолеть без особых проблем. Напомним, что ранее наши девушки не оставили шансов дружине Кипра, обыграв их со счетом – 6:0. А после заработали победу в борьбе с Северной Македонией – 3:1.