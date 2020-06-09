Клавс Чаварс перешёл в «Цмоки-Минск»

Новости Беларуси. Пополнение в баскетбольном клубе «Цмоки-Минск». Цвета «драконов» с нового сезона будет защищать центровой сборной Латвии 24-летний Клавс Чаварс, ранее игравший за «Вентспилс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвийско-эстонской лиге в прошлом сезоне он провел 20 матчей, а в Кубке ФИБА Европы – 12. Его результативность составила около 10 очков за игру.