Александр Морозов: надеемся, что на ЧБ отберём состав, который сможет соревноваться с сильнейшими спортсменами мира

Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию. Для спортсменов соревнования станут отборочными на европейское первенство, которое пройдет в январе в Граце, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Конкуренция серьезная: квота дается только за первое место.

14 декабря фигуристы отрабатывали короткую программу. У женщин соревновались 17 представительниц. Здесь пока лидирует Виктория Сафонова. У мужчин в заявке было всего шесть спортсменов. Несмотря на малое количество участников, здесь что ни имя – то звезда (по крайней мере по белорусским меркам): Яков Зенько, Константин Милюков, Евгений Пузанов и другие. В танцевальных парах было представлено три дуэта.

Александр Морозов, главный судья соревнований:

Мы надеемся, что здесь будет у нас отобран состав, который наконец-то сможет соревноваться достойно с сильнейшими спортсменами Европы и мира. Наша команда очень хорошо в этом году укрепилась, и поэтому мы надеемся на хороший состав.

Очень много появилось у нас перспективной молодежи, которая без страха и упрека соревнуется с нашими более сильными спортсменами. Поэтому турнир очень интересный. Мы допустили немножечко сюда юниоров в качестве контрольного проката, которые также у нас выступают в рамках чемпионата, в рамках своих контрольных прокатов, индивидуальных планов.