На международном турнире по плаванию памяти Чайкиной в Минске участники разыграют 31 комплект наград

Международный турнир по плаванию памяти Героя Советского Союза Лизы Чайкиной традиционно проходит в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования активно поддерживает Президентский спортивный клуб и юные участники окунаются не только в соревнования, но и в атмосферу большого праздника спорта.

За награды спорят пловцы из Беларуси и шести городов России – всего 373 участника от 11 до 14 лет в трех возрастных категориях. Ребята воспитанники как детско-юношеских школ, так и разных клубов. В регламенте соревнований предварительные и финальные заплывы. Самая длинная дистанция – 200 метров. Здесь у каждого есть шанс выполнить разряд и даже получить кандидата в мастера спорта. За два соревновательных дня было установлено четыре рекорда бассейна. Для многих этот летний старт – главный в сезоне.

Евгения Жукова, главный судья соревнований:

Наши соревнования являются модельными, потому что у нас соревнования проходят два раза в день с предварительными финальными заплывами, что позволяет и тренерам, и спортсменам подготовится к достаточно сложным условиям, когда надо и утром, и вечером показать результат. Это большая учеба для наших спортсменов. В этом году у нас больше команд из России – 50 спортсменов – это больше, чем в прошлые годы. Очень сильные команды из Санкт-Петербурга и Пятигорска. Результаты растут, только если у нас сильное соперничество.