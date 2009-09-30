На матч БАТЭ - «Эвертон» английские болельщики прибудут в сопровождении полиции

Официальная спортивная делегация из Англии прибывает в Беларусь 30 сентября вечером.

Вместе с футболистами в Минск приедут около 1 тыс. иностранных болельщиков в сопровождении троих английских полицейских. «Люди в форме будут постоянно находиться рядом с англичанами, как во время их прогулок по городу, так и на самом матче», - сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Англия - страна с богатым опытом проведения футбольных состязаний. Там четко налажена система работы с болельщиками, в том числе во время выездных матчей. «Английские стражи правопорядка заранее знают, кто и куда поедет. К нам на футбольный матч прибудут нормальные благополучные болельщики, а не отъявленные провокаторы», - считает Александр Ластовский.

По его словам, большого ажиотажа вокруг предстоящего 1 октября матча между белорусским и английским клубами пока не наблюдается. В настоящее время продано около 18 тыс. билетов. Максимальное число мест на стадионе «Динамо» - почти 35 тыс., сообщает БЕЛТА.