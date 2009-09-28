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Саудовский принц хочет купить «Ливерпуль»

28 сентября 2009 08:19
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Принц Саудовской Аравии Фейсал бин Фахд бин Абдулла намерен приобрести 50% известного английского футбольного клуба за сумму около 350 миллионов фунтов.

– Мы действительно ведём переговоры с клубом, долги которого на данный момент достигли 240 миллионов, – передает слова принца newsru.com со ссылкой на rusfanat.ru. – Предположительно сумма сделки составит от 200 до 350 миллионов фунтов.
 
Накануне член королевской семьи посетил игру «красных» с «Халлом» (6:1) и подписал от лица своей компании Fama договор с клубом о строительстве футбольной академии в Саудовской Аравии.

Напомним, ныне «Ливерпулем» в равных долях владеют американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Джиллетт, находящиеся не в лучших отношениях друг с другом и испытывающие финансовые трудности.

Отметим, что арабские инвесторы уже владеют такими клубами английской премьер-лиги, как «Манчестер Сити» и «Портсмут».

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