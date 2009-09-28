Белорусы завоевали 9 медалей на чемпионате мира по летнему биатлону

Чемпионате мира прошел с 22 по 27 сентября в германском Оберхофе. В активе наших соотечественников 1 золотая, 5 серебряных и 3 бронзовые награды.

В кроссовой программе на счету наших атлетов 4 медали. Золото в спринте на 3 км выиграла Ирина Бабецкая. Серебряными призерами стали Ольга Назарова (в спринте на 3 км, а также в гонке преследования на 5 км) и Вера Колбенок в юниорской гонке преследования на 5 км.

В лыжероллерной программе белорусские спортсмены завоевали 5 наград, причем все они - на счету юниоров. Серебряные медали в активе Карины Савосик в спринте на 7,5 км, а также команды в смешанной эстафете (2х6 км + 2х7,5 км), в которую вошли Карина Савосик, Алла Толкач, Сергей Руцевич и Владимир Чепелин. Бронзовыми призерами стали Владимир Чепелин - дважды (в спринте на 10 км и в гонке преследования на 12,5 км) и Карина Савосик (в гонке преследования на 10 км), сообщает БЕЛТА.