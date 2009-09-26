В Толочине до конца года появится лыжероллерная трасса

Белорусскому биатлону исполняется 50 лет.

Сегодня в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» чествовали лучших биатлонистов, прославивших нашу страну на международной спортивной арене.

- Большие успехи, показанные белорусскими спортсменами в Оверхофе, где проходит ЧМ по летнему биатлону, доказывают, что спортсмены из Беларуси достигли высоких результатов, - подчеркнул Андерс Бессеберг, президент Международного Союза биатлонистов (Норвегия).

Цена за малейшую оплошность здесь слишком высока, а потому предсказать исход соревнований зачастую просто невозможно. Этот вид спорта легко свергает фаворитов и возносит на пьедестал вчерашних аутсайдеров. Именно своей зрелищностью и непредсказуемостью биатлон приковывает внимание миллионов.

- Мы сейчас делаем ставку на юных спортсменов, потому что прекрасно понимаем, чем длинее будет наша «скамейка запасных», тем больших успехов мы добьемся, - поделился Юрий Жадобин, руководитель белорусской федерации биатлона.

Зарождался белорусский биатлон полвека назад в армейских подразделениях как гонка военных патрулей. Участники стартовали в военной форме, шапке-ушанке, в поясных ремнях, с двумя сумками боеприпасов, вещ-мешками и грузом 8 килограммов. С тех пор в этом виде спорте изменилось. Всё, кроме одного: белорусов здесь по-прежнему боятся, а значит – уважают.

Евгений Редькин, Вадим Сашурин, Сергей Булыгин, Наталья Рыженкова, Светлана Парамыгина. В разное время эти фамилии не сходили с газетных полос. Белорусской школой биатлона гордился Советский Союз, гордится и современная независимая Беларусь. Сегодня в Раубичах чествовали кумиров разных поколений болельщиков этого вида спорта.

- Сегодня биатлону 50, из них 24 года я отдал этому виду спорта. Именно в биатлоне я научился всему, что знаю в жизни, - сказал Олег Рыженков, чемпион мира по биатлону.

Своеобразным подарком биатлону на пятидесятилетие станет новая лыжероллерная трасса. Появится она в Толочине до конца года. Площадка для трассы уже подготовлена, осталось только залить асфальтом и тогда ее смогут опробовать настоящие и будущие звезды белорусского биатлона.